بۇگىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ جالاۋى جەلبىرەيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى رەسمي تۇردە باستالادى.
ويىنداردىڭ اشىلۋ سالتاناتى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 20:00 دە ميلان قالاسى مەن ليۆينو قار ساياباعىندا ءبىر مەزگىلدە وتەدى. 2026 -جىلعى ميلان-كورتينا قىسقى وليمپياداسىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن سپورتشىلار قاتىسىپ، ءوز ەلدەرىنىڭ تۋلارىن الىپ شىعادى.
قابىلداۋشى تاراپ رەتىندە يتاليا 4 تۋ ۇستاۋشىنى ۇسىنباق. ال سپورتشىلار شەرۋى ءبىر ۋاقىتتا ءتورت ءتۇرلى الاڭدا ۇيىمداستىرىلادى. نەگىزگى سالتاناتتى كەش ميلان قالاسىنداعى ايگىلى «سان- سيرو» وليمپيادالىق ستاديونىندا وتەدى. سونىمەن قاتار پرەداتستسو، ليۆينو جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا ماراپاتتاۋ راسىمدەرى مەن سپورتشىلار شەرۋى قاتار جۇرگىزىلەدى.
قازاقستاندىق كورەرمەندەر سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمىن استانا ۋاقىتى بويىنشا ساعات 23:50 دەن باستاپ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن تاماشالاي الادى.
ميلان- كورتينا-2026 قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىن «Balich Wonder Studio» ستۋدياسى ۇيىمداستىرىپ وتىر. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل اۋقىمدى حالىقارالىق مەرەكەگە جاڭا ءارى ينكليۋزيۆتى فورمات بەرۋدى كوزدەيتىنىن مالىمدەدى.
ايتا كەتسەك، يتاليا ءوز تاريحىندا وليمپيادا ويىندارىن ءتورتىنشى رەت قابىلداماق. ونىڭ ىشىندە بۇل - ەلدەگى ءۇشىنشى قىسقى وليمپيادا. بۇعان دەيىن قىسقى وليمپيادا ويىندارى كورتينا- د’امپەتستسو قالاسىندا (1956-جىل) جانە تۋريندە (2006-جىل) وتكەن بولاتىن.
ەسكە سالايىق، 2026 -جىلعى وليمپيادا ويىندارى 6-22 - اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان 90 نان استام ەلدەن شامامەن 2900-3500 سپورتشى قاتىسادى دەپ كۇتىلەدى. بايراقتى باسەكەدە 16 سپورت ءتۇرى بويىنشا 116 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
بايراقتى باسەكەگە قازاقستان قۇراماسىنىڭ ساپىندا 36 سپورتشى قاتىسادى.
سونداي-اق قازاقستان قۇراماسىنىڭ ورتاشا جاسى - 25 جاس. ەڭ جاس سپورتشى - فريستايل- اكروباتيكادان سىنعا تۇسەتىن 16 جاستاعى اسان اسىلحان. ال ەڭ تاجىريبەلى سپورتشى - شورت- ترەكشى 33 جاستاعى ابزال اجعاليەۆ. قۇراماداعى ەڭ اتاقتى سپورتشى - فريستايل- موگۋلدان باق سىنايتىن يۋليا گالىشيەۆا.
وسىعان دەيىن قىسقى وليمپيادا ويىندارى قانداي سپورت كەشەندەرىندە وتەتىنى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.
مۇحتار قاليموللا ۇلى