بۇگىن رەسپۋبليكا بويىنشا قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالى شەكتەلدى:
پاۆلودار وبلىسى
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» 0-231-شاقىرىمى (قاراعاندى وبل. شەكاراسى - قالقامان كەنتى)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولىمەن - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءبوپ)» 191-390-شاقىرىم (ميچۋرينو اۋىلى - ر ف شەكاراسى)؛
• «اتامەكەن - ەرتىس - ر ف شەكاراسى (امانگەلدى ءبوپ) » 0-263-شاقىرىم (اتامەكەن ك. - ر ف شەكاراسى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - رف شەكاراسى (قوساق ءبوپ) » 254-415-شاقىرىم (اتامەكەن ك. - شىدەرتى ك. ) ؛
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» 1135-1206-شاقىرىم (قاراعاندى وبل. شەكاراسى - شىدەرتى ك. )؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» 200-254-شاقىرىم (اقمولا وبل. شەكاراسى - شىدەرتى ك. ).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» 16-51-شاقىرىم (قوسشى ق. - قاراعاندى وبل. شەكاراسى)؛
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» 18-232-شاقىرىم (استانا ق. - شۋچينسك ق. )؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» 16-200-شاقىرىم (استانا ق. - پاۆلودار وبل. شەكاراسى)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى (قايراق ءبوپ) » 16-347-شاقىرىم (استانا ق. - جاقسى ك. )؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» 30-92-شاقىرىم (جىبەك جولى تولەم پۋنكتى - قاراعاندى وبل. شەكاراسى)؛
• «استانا - قورعالجىڭ (قورىققا كىرەبەرىس جولىمەن)» 19-124-شاقىرىم (استانا ق. - قورعالجىن ك. ).
قاراعاندى وبلىسى
• «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» 51-101-شاقىرىم (اقمولا وبل. شەكاراسى - نۇرا ك. )؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» 92-164-شاقىرىم (اقمولا وبل. شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم پۋنكتى)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» 248-592-شاقىرىم (اتامەكەن ا. - بالقاش ق. )؛
• «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بوعاس» 17-217-شاقىرىم (قاراعاندى ق. - قارقارالى ق. )؛
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» 970-1135-شاقىرىم (قاراعاندى ق. - پاۆلودار وبل. شەكاراسى)؛
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» 788-906-شاقىرىم ( ۇلىتاۋ وبل. شەكاراسى - توپار ا. ).
اقتوبە وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» 776-965-شاقىرىم (ەكو ويل ج ق س - قارابۇتاق ك. )؛
• وسى جولدىڭ 965-1240-شاقىرىم (قارابۇتاق ك. - قىزىلوردا وبل. شەكاراسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• اتالعان حالىقارالىق ءدالىزدىڭ 1240-1806-شاقىرىم (اقتوبە وبل. شەكاراسى - قىزىلوردا ق. )؛
• 1806-2047-شاقىرىم ( قىزىلوردا ق. - بەسارىق ا. ).
ۇلىتاۋ وبلىسى
• « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» 750-788-شاقىرىم (جاڭاارقا ك. - قاراعاندى وبل. شەكاراسى).
جەتىسۋ وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» 561-615-شاقىرىم (ءۇشارال ق. - اباي وبل. شەكاراسى).
اباي وبلىسى
• سول جولدىڭ 615-768-شاقىرىم (جەتىسۋ وبل. شەكاراسى - اياگوز ق. )؛
• «تاسكەسكەن - باقتى (ق ح ر شەكاراسى)» 0-75-شاقىرىم (تاسكەسكەن - ءۇرجار)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» 592-750-شاقىرىم (بالقاش ق. - جامبىل وبل. شەكاراسى)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» 910-1002-شاقىرىم (قالباتاۋ - كوكپەكتى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» 1013-1062-شاقىرىم (اباي وبل. شەكاراسى - رۋبەج بەكەتى).
سونداي-اق «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
ال وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 6-اقپاندا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالانعانىن حابارلاعانبىز.