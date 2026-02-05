بۇگىن قىتايدا ديماشتىڭ حالىقارالىق جوباسىنىڭ تۇساۋكەسەرى وتەدى
استانا. قازاقپارات – 5-اقپاندا قىتاي ۋاقىتىمەن ساعات 22:00 دە (استانا ۋاقىتىمەن 19:00) Hunan TV تەلەارناسىندا Voice Beyond Horizon حالىقارالىق جوباسىنىڭ رەسمي تۇساۋكەسەرى وتەدى.
بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جازدى.
باعدارلاما قازاقستاندا 14-اقپاندا Qazaqstan ۇلتتىق تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى. جوبا الەمگە تانىمال وتاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ باستاماسىمەن Hunan Broadcasting System كومپانياسىمەن بىرلەسە جۇزەگە اسىرىلدى. ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى تولىقتاي قازاقستاننىڭ تۋريستىك نىساندارىندا ءوتىپ، التى ءوڭىردى قامتىدى: تۇركىستان، ماڭعىستاۋ، الماتى جانە اقمولا وبلىستارى، سونداي-اق استانا مەن الماتى قالالارى.
جوباعا قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، يتاليا، مالايزيا جانە سەربيا ەلدەرىنەن كەلگەن تالانتتى ورىنداۋشىلار قاتىستى.
Voice Beyond Horizon جوباسى قازاقستاننىڭ تابيعي بايلىعى مەن تۋريستىك الەۋەتىن ميللياردتاعان كورەرمەنگە تانىستىرادى. كورەرمەندەر كونە تۇركىستاندى، بوزجىرانىڭ ايبىندى كورىنىستەرىن، كاسپي تەڭىزى جاعالاۋىن، قايىڭدى مەن كوبەيتۇز كولدەرىن، ساتى تۋريستىك اۋىلىن، قاپشاعاي سۋ قويماسىن، سونداي-اق شۋچينسك-بۋراباي كۋرورتتى ءوڭىرىن تاماشالايدى.
- Kazakh Tourism ۇ ك ا ق حالىقارالىق مەديا-جوبالار ارقىلى قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن جۇيەلى تۇردە دامىتىپ كەلەدى. ءبىز Euronews Travel ،Amazon Prime Video سەكىلدى جەتەكشى الەمدىك پلاتفورمالارمەن جانە تەلەارنالارمەن سەرىكتەستىك ورناتىپ جاتىرمىز. قازاقستاننىڭ تۋريستىك نىساندارىن ميللياردتاعان حالىقارالىق اۋديتورياعا تانىتاتىن Voice Beyond Horizon جوباسى ءۇشىن ديماش قۇدايبەرگەنگە العىس بىلدىرەمىز، - دەدى Kazakh Tourism ۇ ك ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات عازيزوۆ.
ايتا كەتەيىك، Hunan TV تەلەارناسىنىڭ اۋديتورياسى 1,9 ميللياردتان اسادى. جوبا Mango TV سيفرلىق پلاتفورماسىندا دا كورسەتىلەدى.
Voice Beyond Horizon حالىقارالىق جوباسىنا Kazakh Tourism ۇ ك ا ق، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى، استانا مەن الماتى قالالارىنىڭ، سونداي-اق الماتى، اقمولا، تۇركىستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ اكىمدىكتەرى قولداۋ كورسەتتى. جوبا دەمەۋشىلەرى – Qarmet، «قازاق مىس»، «التىن الماس» كومپانيالارى جانە نۇرلان سماعۇلوۆ قورى.
بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ «Voice Beyond Horizon» شوۋىنىڭ قاتىسۋشىلارىن تانىستىرعانىن جازعان ەدىك.