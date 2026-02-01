بۇگىن قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان تۇسەدى
استانا. قازاقپارات - 1-اقپانعا قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت» ر م ك.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى. جەل شىعىستان، وڭتۇستىكتە جانە وبلىس ورتالىعىندا شىعىس پەن وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س- كە جەتەدى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىس ورتالىعىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15 م/س-كە جەتەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە سولتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا ەكپىنى 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 15-20 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. الاكول كولدەرى ماڭىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س- كە دەيىن جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، بوران سوعادى، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇمان كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان بولادى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س- كە جەتەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى اۋداندارىندا، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جانە تاۋلى ايماقتارىندا كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، تاۋلى اۋدانداردا ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا تۇمان مەن كوكتايعاق كۇتىلەدى.
بۇعان دەيىن اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانى حابارلانعان بولاتىن.