بۇگىن قازاقستان مەن قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ بەكەتتەرى جابىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان-قىتاي شەكاراسىنداعى وتكىزۋ پۋنكتتەرى 2026-جىلعى 5 - ساۋىردە قىتايداعى «قازا تاپقانداردى ەسكە الۋ» كۇنىنە بايلانىستى جۇمىسىن توقتاتادى. بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەدەن قىزمەتى جانىنداعى ر ف كەدەن قىزمەتىنىڭ وكىلدىگىندە حابارلاندى.
تەك دوستىق پەن التىنكول تەمىرجول پۋنكتتەرى شتاتتىق رەجيمدە جۇمىس ىستەيتىن بولادى.
جابىلۋ كەلەسى اۆتوكولىك وتكىزۋ پۋنكتتەرىنە اسەر ەتەدى:
باقتى (اباي وبلىسى)
مايقاپشاعاي (شىعىس قازاقستان وبلىسى)
دوستىق جانە نۇر جولى (جەتىسۋ وبلىسى)
كولجات (الماتى وبلىسى)
قىتايمەن شەكارادان ءوتۋدى جوسپارلاعاندار، ونىڭ ىشىندە تۋريستەر مەن اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەر ۋاقىت شەكتەۋلەرىمەن الدىن الا تانىسقانى ءجون.
ەسكە سالا كەتەيىك، اقپان ايىندا ۇكىمەت قىتايمەن جۇك تاسىمالى كولەمىن ۇلعايتۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ، وتكىزۋ پۋنكتتەرىنىڭ جۇمىسىن كەڭەيتۋگە نازار اۋدارعان بولاتىن.
اقتوبە وبلىسىندا تاعى ەكى شەكارا بولىمشەسى سالىنۋى مۇمكىن. ءبىرى ايتەكە بي اۋدانى «ايكە»، ەكىنشىسى مارتوك اۋدانى «قيالى» بولىمشەسى. جوبا ءساۋىر ايىندا مەملەكەتتىك ساراپتاماعا جىبەرىلەدى.