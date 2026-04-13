بۇگىن قازاقستان فۋتزال قۇراماسى ازەربايجانمەن جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتزالدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى اقتاۋ قالاسىندا ازىربايجانمەن العاشقى جولداستىق كەزدەسۋىن وتكىزەدى.
كەزدەسۋ قازاقستان ۋاقىتىمەن 19:50 دە باستالىپ، «Qazsport» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
ف ي ف ا كۇنتىزبەسىنە سايكەس وتانداستارىمىز 5-15-ءساۋىر ارالىعىندا وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزەدى. كاكاۋ باستاعان وتانداستارىمىز وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى اياسىندا اقتاۋ قالاسىندا ازەربايجان قۇراماسىمەن 13 جانە 15-ءساۋىر كۇندەرى ەكى جولداستىق ماتچ وتكىزەدى.
قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءتىزىمى
قاقپاشىلار: لەو يگيتا، نارۋن سەرىكوۆ («اقتوبە»)، داۋلەت زاتىبەكوۆ («تۇلپار»)؛
الاڭداعى ويىنشىلار: ەدسون، ءبىرجان ورازوۆ (ەكەۋى - «قايرات» )، ارنولد كناۋب، ءابدىراسۋل ءابدىماناپ ۇلى، ەرجان كارمەنوۆ (ەكەۋى - «سەمەي»)، ازات ۆاليۋللين («ايات»)، جاحانگير راشيت («اتىراۋ»)، اقجول ءدارىباي («تۇلپار»)، نۇرسۇلتان تاڭات ۇلى، دامير قايىرباي (ەكەۋى - «كاسپي»)، البەرت اقبالىقوۆ («اقتوبە»)، اقەدىل مادياروۆ («بايتەرەك»)، الەكساندر دەريابين («تيۋمەن»، رەسەي).
ەكى قۇراما تاعى ءبىر جولداستىق كەزدەۋدى 15-ءساۋىر كۇنى وتكىزەدى.
قازاقستان چەمپيوناتىنىڭ 38-تۋرىنداعى «اقتوبەگە» قارسى ويىندا «قايراتتىڭ» ويىنشىسى داۋرەن تۇرساعۇلوۆ جاراقات الدى. مەديتسينالىق تەكسەرۋ ناتيجەسىنەن كەيىن، داۋرەننىڭ الداعى ويىندارعا قاتىسا المايتىنى انىقتالدى.
ۇلتتىق قۇرامانىڭ جاتتىقتىرۋشىلار شتابى جاراقات العان شابۋىلشىنىڭ ورنىنا «كاسپي» كلۋبىنىڭ ويىنشىسى نۇرسۇلتان تاڭات ۇلىن شاقىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ايتا كەتسەك، ەل قۇراماسى 2026-جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتىندا ءوز توبىندا ەكىنشى ورىندى مىسە تۇتتى.
الدىمەن البانيانى 2:0 ەسەبىمەن جەڭسە، ودان كەيىن ارمەنيامەن 4:4 ەسەبىمەن تەڭ وينادى. ءۇشىنشى كەزدەسۋىندە دانيادان 2:3 ەسەبىمەن جەڭىلىپ قالسا، ءوز الاڭىندا اتالعان قارسىلاسىن 7:3 ەسەبىمەن تىزە بۇكتىرگەن ەدى. بەسىنشى ويىندا البانيادان 4:2 ەسەبىمەن باسىم تۇسسە، ءدال سونداي ەسەپپەن سىرت الاڭدا ارمەنياعا ەسە جىبەردى.
ودان كەيىن پلەي-وفف ساتىسىندا وتانداستارىمىز يتاليا قۇراماسىنا (2:1، 2:3، پەنالتيدەن 0:1) جول بەردى.