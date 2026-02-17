بۇگىن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭى باستالادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن UEFA چەمپيوندار ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىنىڭ العاشقى ويىندارى وتەدى.
جارىستىڭ بۇل كەزەڭىندە «رەال مادريد» (يسپانيا)، «پاري سەن-جەرمەن» (فرانسيا)، «اتلەتيكو مادريد» (يسپانيا)، «بورۋسسيا دورتمۋند» (گەرمانيا) سەكىلدى كوماندالار سىنعا تۇسەدى. نەگىزگى كەزەڭدە ولار 1/8 فينالعا تىكەلەي جولداما العان سەگىزدىكتىڭ قاتارىنا قوسىلا العان جوق.
اقپاننىڭ 17 نەن 18 نە قاراعان ءتۇنى ساعات 1:00 دە «بەنفيكا» (پورتۋگاليا) مەن «رەال مادريد» (يسپانيا) كەزدەسۋى «Qazaqstan» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
17-اقپان
«گالاتاساراي» (تۇركيا) - «يۋۆەنتۋس» (يتاليا)
«بورۋسسيا دورتمۋند» (گەرمانيا) - «اتالانتا» (يتاليا)
«موناكو» (فرانسيا) - «پاري سەن-جەرمەن» (فرانسيا)
«بەنفيكا» (پورتۋگاليا) - «رەال مادريد» (يسپانيا)
18-اقپان
«كاراباح» (ازەربايجان) - «نيۋكاسل يۋنايتەد» (انگليا)
«وليمپياكوس» (گرەكيا) - «بايەر» (گەرمانيا)
«بريۋگگە» (بەلگيا) - «اتلەتيكو مادريد» (يسپانيا)
«بۋدە-گليمت» (نورۆەگيا) - «ينتەر ميلان» (يتاليا)
قارىمتا ويىندار 24 جانە 25-اقپان كۇندەرىنە بەلگىلەنگەن.
ال نەگىزگى كەزەڭدە ۇزدىك سەگىزدىككە ىلىككەن «ارسەنال» (انگليا)، «باۆاريا» (گەرمانيا)، «ليۆەرپۋل» (انگليا)، «توتتەنحەم حوتسپۋر» (انگليا)، «بارسەلونا» (يسپانيا)، «چەلسي» (انگليا)، «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «مانچەستەر سيتي» (انگليا) كلۋبتارى بىردەن شيرەك فينالعا جولداما الادى.
فينال 30-مامىردا ۆەنگريا استاناسى بۋداپەشت قالاسىنداعى «پۋشكاش-ارەنا» ستاديونىندا وتكىزىلەدى.
ايتا كەتسەك، بيىلعى ماۋسىمدا قازاقستاندىق «قايرات» (الماتى) كومانداسى نەگىزگى كەزەڭگە دەيىن جەتتى. وندا پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3، بەلگيانىڭ «بريۋگگەسىىنە» 1:4، انگليانىڭ «ارسەنالىنا» 2:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
سونداي-اق الماتىلىق «قايرات» كومانداسىنىڭ قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ سەيۆى چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى ۇزدىك وندىققا ەندى.