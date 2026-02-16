ق ز
    بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى تومەندەگى ۋچاسكەلەردە ۋاقىتشا قوزعالىس شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 965-1240-شاقىرىم (قارابۇتاق اۋىلى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    قىزىلوردا وبلىسى

    • وسى اۆتوجولدىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ارال قالاسى).

    جەتىسۋ وبلىسى

    • «ءۇشارال - دوستىق - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىمى (كوكتۇما ستانتسياسى - دوستىق ستانتسياسى).

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، «قازگيدرومەت» سينوپتيكتەرى 16- اقپاندا ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وڭىرىندە اۋا رايى كۇرت بۇزىلاتىنىن ەسكەرتتى. الداعى ۋاقىتتا جاڭبىر مەن قار جاۋىپ، تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى، جەل سوعىپ، ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن جەتەدى.

