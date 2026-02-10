بۇگىن ەلدەگى قاي جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
كۇننىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردىڭ كەلەسى ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• KAZ 09 «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - رف شەكاراسى (قۇرمانعازى بەكەتى)» ، 104-337-شاقىرىم (قاندىاعاش قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى» ، 1013-1062-شاقىرىم (اباي وبلىسى شەكاراسى - «رۋبەج» بەكەتى)؛
• «وسكەمەن - سەمەي»، 12-103-شاقىرىم (قازاچە ەلدى مەكەنى - اباي وبلىسى شەكاراسى).
اباي وبلىسى
• «وسكەمەن - سەمەي» ، 103-198-شاقىرىم (ش ق و شەكاراسى - سەمەي قالاسى)؛
• «سەمەي - قاينار»، 8-284-شاقىرىم (سەمەي قالاسى - «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بوعاس» جولىنا دەيىن)؛
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان اينالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى (ۋرليۋتوبە بەكەتى) » 587-733-شاقىرىم (سەمەي - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى)؛
• وسى جولدىڭ تاعى ءبىر بولىگى: 756-906-شاقىرىم (سەمەي - قالباتاۋ اۋىلى)؛
• «سەمەي - ر ف شەكاراسى» 2-113-شاقىرىم (سەمەي - ر ف شەكاراسى)؛
• KAZ07 «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - ر ف شەكاراسى» 910-1002-شاقىرىم (قالباتاۋ - كوكپەكتى اۋىلى)؛
• KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى»
778-967-شاقىرىم (اياگوز - قالباتاۋ)؛
• KZ18-03 «تاسكەسكەن - باقتى - ق ح ر شەكاراسى»
0-75-شاقىرىم (تاسكەسكەنگە بۇرىلىس - ءۇرجار)؛
• KAZ08 615-683-شاقىرىم (جەتىسۋ وبلىسى شەكاراسى - تاسكەسكەنگە بۇرىلىس).
جەتىسۋ وبلىسى
• KAZ08 «الماتى - تالدىقورعان - وسكەمەن - شەمونايحا - ر ف شەكاراسى»
561-615-شاقىرىم (ءۇشارال قالاسى - اباي وبلىسى شەكاراسى).
جامبىل وبلىسى
• KAZ01 «استانا - قاراعاندى - الماتى» 750-897-شاقىرىم (قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى - بۋرىلبايتال اۋىلى).
اقمولا وبلىسى
• «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل»، 377-440-شاقىرىم (قوستاناي وبلىسى شەكاراسى - دەرجاۆينسك)؛
• KAZ05 «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ»،
16-51-شاقىرىم (قوسشى - قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى)؛
• KAZ03 «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى»، 16-268-شاقىرىم (استانا - اتباسار)؛
• KAZ04 «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى»،
16-200-شاقىرىم (استانا - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسى
• KAZ01 «استانا - قاراعاندى (اينالما جولمەن) - الماتى»، 248-592-شاقىرىم (اتامەكەن كەنتى - بالقاش)؛
• KAZ14 « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى»، 788-906-شاقىرىم ( ۇلىتاۋ وبلىسى شەكاراسى - توپار)؛
• وسى جولدىڭ تاعى ءبىر بولىگى: 970-1135-شاقىرىم (قاراعاندى - پاۆلودار وبلىسى شەكاراسى)؛
• KAZ15 «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بوعاc» 60-217-شاقىرىم (بوتاقارا - قارقارالى)؛
• KAZ05 «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ»، 51-266-شاقىرىم (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - تەمىرتاۋ).
پاۆلودار وبلىسى
• KAZ20 «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا»، 0-231-شاقىرىم (قالقامان - قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى)؛
• KAZ14, 1135-1206-شاقىرىم (قاراعاندى وبلىسى شەكاراسى - شىدەرتى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» جولىنداعى «قالقامان» جول ايرىعىندا (جول وتكەلىنىڭ ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى) — قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعۋ جابىق.
قوسىمشا شەكتەۋ
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.