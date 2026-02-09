ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:41, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى جولداردا قوزعالىس شەكتەلدى:

    ۇلىتاۋ وبلىسى

    * «جەزقازعان — ارقالىق — پەتروپاۆل» اۆتوجولى، 24- 137-شاقىرىم (ساتبايەۆ قالاسى — ۇلىتاۋ اۋىلى)؛
    * « قىزىلوردا — جەزقازعان — قاراعاندى — شىدەرتى» اۆتوجولى، 433-750-شاقىرىم (جەزقازعان قالاسى — جاڭاارقا كەنتى).

    اباي وبلىسى

    * «الماتى — تالدىقورعان — وسكەمەن — شەمونايحا — ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 778-967-شاقىرىم (اياگوز قالاسى — قالباتاۋ اۋىلى) .

    الماتى وبلىسى

    * «قونايەۆ — كۇرتى» اۆتوجولى، 0-67-شاقىرىم (قونايەۆ قالاسى — كۇرتى اۋىلى)؛
    * «استانا — قاراعاندى — الماتى» اۆتوجولى، 2295- 2436-شاقىرىم (قانشەڭگەل اۋىلى — اقساي اۋىلى)؛
    * «الماتى — تالدىقورعان — وسكەمەن — شەمونايحا — رف شەكاراسى» اۆتوجولى، 112-124-شاقىرىم (شەڭگەلدى اۋىلى — جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    جەتىسۋ وبلىسى

    * وسى اۆتوجولدىڭ 124-234-شاقىرىمى (الماتى وبلىسىنىڭ شەكاراسى — جامبىل اۋىلى)؛
    * «سارىوزەك — كوكتال» اۆتوجولى، 3-68-شاقىرىمى (سارىوزەك كەنتى — التىن ەمەل اسۋى)؛
    * «ءۇشارال — دوستىق» اۆتوجولى، 84-164-شاقىرىم (كوكتۇما كەنتى — دوستىق ستانتسياسى).

    جامبىل وبلىسى

    * «ر ف شەكاراسى — مارتوك — اقتوبە — قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — قحر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسى، 159-238-شاقىرىم (كەنەن اۋىلى — قاينار اۋىلى) . قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    اقتوبە وبلىسى

    * وسى اۆتوجولدىڭ 0-77-شاقىرىمى (جايسان باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى — «eCO Oil» جانارماي بەكەتى).

    باتىس قازاقستان وبلىسى

    * «اقتوبە — ورال — رف شەكاراسى» اۆتوجولى، 393-526-شاقىرىمى (جىمپيتى كەنتى — اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    پاۆلودار وبلىسى

    * «استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — رف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جول ايرىعى اۋدانىندا (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن تۇس) كوپىر وتكەلىنىڭ ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى قوزعالىس شەكتەلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    * وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن — التاي — كاتونقاراعاي — راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى — سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 9 - اقپاندا الماتىدا، استانادا، شىمكەنتتە جانە قازاقستاننىڭ بارلىق 17 وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.

     

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار