ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:24, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 4-اقپان ساعات 08:00 دەن باستاپ كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن رەيستىك اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1240-شاقىرىمى («ەكو ويل» جانارماي قۇيۋ بەكەتى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى ارالىعى).

    قىزىلوردا وبلىسى

    • وسى اۆتوجولدىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ارال قالاسى ارالىعى).

    قوزعالىس 2026 -جىلعى 4-اقپاندا ساعات شامامەن 13:00 دە جاندانادى.

    جابىق جولدار

    اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 11-104-شاقىرىمى (اقتوبە قالاسى - قاندىاعاش قالاسى)؛
    • وسى جولدىڭ 104-250-شاقىرىمى (قاندىاعاش قالاسى - قاراۋىلكەلدى كەنتى)؛
    • وسى جولدىڭ 250-337-شاقىرىمى (بايعانين كەنتى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    اتىراۋ وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز اۋىلى).

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
