بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 4-اقپان ساعات 08:00 دەن باستاپ كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن رەيستىك اۆتوبۋستار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1240-شاقىرىمى («ەكو ويل» جانارماي قۇيۋ بەكەتى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى ارالىعى).
قىزىلوردا وبلىسى
• وسى اۆتوجولدىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ارال قالاسى ارالىعى).
قوزعالىس 2026 -جىلعى 4-اقپاندا ساعات شامامەن 13:00 دە جاندانادى.
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 11-104-شاقىرىمى (اقتوبە قالاسى - قاندىاعاش قالاسى)؛
• وسى جولدىڭ 104-250-شاقىرىمى (قاندىاعاش قالاسى - قاراۋىلكەلدى كەنتى)؛
• وسى جولدىڭ 250-337-شاقىرىمى (بايعانين كەنتى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 337-346-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز اۋىلى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 15 وبلىسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.