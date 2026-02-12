بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس شەكتەلدى:
الماتى وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى — مارتوك — اقتوبە — قارابۇتاق — قىزىلوردا — شىمكەنت — تاراز — قورداي — الماتى — قورعاس — ق ح ر شەكاراسى» ، 59-143-شاقىرىم (جاڭاقۇرىلىس اۋىلى — جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى) .
جامبىل وبلىسى
• وسى جولدىڭ 143-214-شاقىرىم ارالىعى (الماتى وبلىسىنىڭ شەكاراسى — قورداي اۋىلى)؛
• وسى جولدىڭ 159-238-شاقىرىمى (كەنەن اۋىلى — قاينار اۋىلى)؛
• وسى جولدىڭ 534-593 شاقىرىمى (ايشا- ءبيبى اۋىلى — تۇركىستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
تۇركىستان وبلىسى
• وسى 593-654-شاقىرىمى (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى — ماشات اۋىلى).
پاۆلودار وبلىسى
• «اتامەكەن — اقسۋ — كوكتوبە — كۋرچاتوۆ» ، 25-220-شاقىرىم (اقسۋ قالاسى — اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• KZ14-01 «پاۆلودار — شارباقتى — ر ف شەكاراسى» ، 0-112 شاقىرىم (پاۆلودار قالاسى — ر ف شەكاراسى)؛
• سونداي-اق جولايرىق كوپىرىنىڭ ارالىق قۇرىلىسىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «استانا — شىدەرتى — پاۆلودار — ۋسپەنكا — ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
ش ق و- داعى شەكتەۋ
وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن — التاي — كاتونقاراعاي — راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى — سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.