بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 5-اقپان ساعات 08:30 داعى جاعداي بويىنشا، قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولى، 8-108-شاقىرىم (توبىل قالاسى - اۋليەكول ەلدى مەكەنى ۋچاسكەسى).
ماڭعىستاۋ وبلىسى
• «تاۋشىق - شەتپە» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولى، 0-70-شاقىرىم؛
• «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي- وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولى، 338-638-شاقىرىم (بەينەۋ اۋىلى - شەتپە اۋىلى ۋچاسكەسى)؛
• «بەينەۋ - اقجىگىت - وزبەكستان شەكاراسى» اۆتوجولى، 0-85-شاقىرىم.
سونداي-اق مىنا جولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 776-1240-شاقىرىم (ECO oil جانارماي بەكەتى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• وسى جولدىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال قالاسى ۋچاسكەسى).
سونداي-اق «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
ال وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.