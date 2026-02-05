ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:22, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    2026 -جىلعى 5-اقپان ساعات 08:30 داعى جاعداي بويىنشا، قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە بارلىق كولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:

    قوستاناي وبلىسى

    • «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولى، 8-108-شاقىرىم (توبىل قالاسى - اۋليەكول ەلدى مەكەنى ۋچاسكەسى).

    ماڭعىستاۋ وبلىسى

    • «تاۋشىق - شەتپە» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولى، 0-70-شاقىرىم؛

    • «دوسسور - قۇلسارى - بەينەۋ - ساي- وتەس - شەتپە - جەتىباي - اقتاۋ» اۆتوجولى، 338-638-شاقىرىم (بەينەۋ اۋىلى - شەتپە اۋىلى ۋچاسكەسى)؛

    • «بەينەۋ - اقجىگىت - وزبەكستان شەكاراسى» اۆتوجولى، 0-85-شاقىرىم.

    سونداي-اق مىنا جولداردا جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 776-1240-شاقىرىم (ECO oil جانارماي بەكەتى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى ۋچاسكەسى).

    قىزىلوردا وبلىسى

    • وسى جولدىڭ 1240-1362-شاقىرىمى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسى - ارال قالاسى ۋچاسكەسى).

    سونداي-اق «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.

    ال وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار