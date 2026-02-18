بۇگىن ەلدەگى قاي جولدار اشىق، قايسىسى جابىق
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەلدى:
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولى، 367-473-شاقىرىم (كەللەروۆكا اۋىلى - بەسكول اۋىلى)؛
• «استانا - اتباسار - جاقسى - رۋزايەۆكا - سارىكول - قوستاناي - ر ف شەكاراسى (قايراق وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولى، 407-429-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - چيستوپولە اۋىلى).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - كوكشەتاۋ - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 18-232-شاقىرىم (استانا قالاسى - شۋچينسك قالاسى).
اقتوبە وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولى، 0-234-شاقىرىم (قارابۇتاق اۋىلى - قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 11-337-شاقىرىم (اقتوبە قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 965-1240-شاقىرىم (قارابۇتاق كەنتى - قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قىزىلوردا وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 1240-1362-شاقىرىم (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ارال قالاسى).
قوستاناي وبلىسى
• «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوجولى، 234-385-شاقىرىم (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - دەنيسوۆكا ەلدى مەكەنى).
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى (قۇرمانعازى وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولى، 337- 346 ك م (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز اۋىلى).
پاۆلودار وبلىسى
• «اتامەكەن - ەرتىس - ر ف شەكاراسى (امانگەلدى وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولى، 0-263-شاقىرىم (اتامەكەن كەنتى - ر ف شەكاراسى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 18-اقپان كۇنى قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا جانە استانادا اۋا رايىنا بايانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.