بۇگىن ەلدىڭ ءبىراز اۋماعىندا جاڭبىر جاۋادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 29-قازان كۇنگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
انتيسكلون جوتاسى قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا-رايىن ساقتايدى.
ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا سولتۇستىك- باتىس سيكلونىنىڭ جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ ىقپالىمەن جاڭبىر جاۋادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، باتىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، تۇنگى ۋاقىتتا وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر سىركىرەپ، قار جاۋادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، وڭتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.
استانادا كوشپەلى بۇلت بولادى، كۇن رايى جاۋىن- شاشىنسىز. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -2 گرادۋستەن -4 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز +11 گرادۋس دەن 13+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
ال الماتىدا ازداعان جاڭبىر جاۋادى. تۇندە 7-9+ گرادۋس، كۇندىز 15+ گرادۋستەن 17+ گرادۋسقا دەيىن جىلى بولادى.
شىمكەنت قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 9+ گرادۋستان 11+ گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 19+ گرادۋستەن 21 گرادۋسقا دەيىن بولادى.
تارازدا نايزاعاي ويناپ، جاۋىن جاۋادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 15+17+ گرادۋستى كورسەتەدى.
قىزىلوردادا كۇن بۇلتتى، كۇندىز 17+19+ گرادۋسقا دەيىن بولادى.