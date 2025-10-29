ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:35, 29 - قازان 2025 | GMT +5

    بۇگىن ەلدىڭ ءبىراز اۋماعىندا جاڭبىر جاۋادى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 29-قازان كۇنگى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Дождь Алматы осень Жаңбыр Алматы күз
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/ Kazinform

    انتيسكلون جوتاسى قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا-رايىن ساقتايدى.

    ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا سولتۇستىك- باتىس سيكلونىنىڭ جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىمدەردىڭ ىقپالىمەن جاڭبىر جاۋادى.

    سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، باتىستا قاتتى جاڭبىر جاۋادى، تۇنگى ۋاقىتتا وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا جاڭبىر سىركىرەپ، قار جاۋادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان، وڭتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جەل كۇشەيۋى مۇمكىن.

    استانادا كوشپەلى بۇلت بولادى، كۇن رايى جاۋىن- شاشىنسىز. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە -2 گرادۋستەن -4 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز +11 گرادۋس دەن 13+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    ال الماتىدا ازداعان جاڭبىر جاۋادى. تۇندە 7-9+ گرادۋس، كۇندىز 15+ گرادۋستەن 17+ گرادۋسقا دەيىن جىلى بولادى.

    شىمكەنت قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 9+ گرادۋستان 11+ گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز 19+ گرادۋستەن 21 گرادۋسقا دەيىن بولادى.

    تارازدا نايزاعاي ويناپ، جاۋىن جاۋادى. اۋا تەمپەراتۋراسى 15+17+ گرادۋستى كورسەتەدى.

    قىزىلوردادا كۇن بۇلتتى، كۇندىز 17+19+ گرادۋسقا دەيىن بولادى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
