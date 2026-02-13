بۇگىن جولداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، كەلەسى اۆتوجولداردا جىلدامدىق رەجيمىنە وزگەرىس ەنگىزىلدى:
قاراعاندى وبلىسى
• «KAZ 01 «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىمى (انار ستانتسياسى - تەمىرتاۋ اقىلى جول بەكەتى).
اقمولا وبلىسى
• «KAZ02 استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولىمەن) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول وتكىزۋ بەكەتى)» اۆتوجولىنىڭ 18-232-شاقىرىمى.
جابىق جولدار
اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە قوزعالىس شەكتەلدى:
الماتى وبلىسى
• «قونايەۆ - كۇرتى» اۆتوجولىنىڭ 0-67-شاقىرىمى (قونايەۆ قالاسى - كۇرتى اۋىلى)؛
• «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 2436-2295-شاقىرىمى (اقسۋ اۋىلى - قانشەڭگەل اۋىلى)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 59-143-شاقىرىمى (جاڭاقۇرىلىس اۋىلى - جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - قحر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 143-214-شاقىرىمى (الماتى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - قورداي اۋىلى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 159-238 شاقىرىمى (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى) ؛
• 238-476-شاقىرىمى (تاراز قالاسى - قاينار اۋىلى) ؛
• 476-534-شاقىرىمى (تاراز قالاسىنىڭ اينالما جولى) ؛
• 534-593-شاقىرىمى (ايشا- ءبيبى اۋىلى - تۇركىستان وبلىسىنىڭ شەكاراسى) .
تۇركىستان وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 593-654-شاقىرىمى (جامبىل وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ماشات كەنتى).
پاۆلودار وبلىسى
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، «قازگيدرومەت» ر م ك سينوپتيكتەرى 13- اقپاندا قازاقستاننىڭ 14- وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.