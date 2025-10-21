بۇگىن جەل كۇشەيىپ، اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 21 - قازانداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ حابارلاۋىنشا، ەل اۋماعىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايىنا انتيسيكلون ىقپال ەتەدى. ءبىراز وڭىردە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى ساقتالادى.
سولتۇستىك-باتىس سيكلونى شىعىس باعىتىندا جىلجىپ، ەلدىڭ باتىسىندا عانا جاڭبىر جاۋادى. سونداي-اق رەسپۋبليكانىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن بولادى.
ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىنداعى تاۋلى ايماقتارداعى فرونتالدى بولىمدەردىڭ اسەرىنەن تۇنگى ۋاقىتتا ازداعان جاڭبىر مەن قار جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيەدى. سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستاعى تاۋلى ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، الماتى جانە قىزىلوردا وبلىستارىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا 1-3 گرادۋس اياز بولادى.
- ماڭعىستاۋ وبلىسىندا، اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، وڭتۇستىك-شىعىسىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، جامبىل وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، قوستاناي جانە اقمولا وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن استانا مەن تاعى 10 قالادا اۋا ساپاسى تومەندەيدى.