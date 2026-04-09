بۇگىن بوكستان ازيا چەمپيوناتىندا ءبىر كۇمىس، ءبىر التىن جۇلدە بۇيىردى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن، 9-ساۋىردە فينالدا ەل قۇراماسىنان باقىت سەيدىش ءۇندىستاندىق ارۋندحاتي چوۋدحاريمەن قولعاپ ءتۇيىستىردى.
قوس بوكسشى دا شارشى الاڭنىڭ ورتاسىن بەرمەۋگە تىرىسىپ، 3 راۋند بويى الما-كەزەك باسىمدىقپەن جەكپە-جەك وتكىزدى. ناتيجەسىندە تورەشىلەر 4:1 ەسەبىمەن جەڭىستى ءۇندىستان سپورتشىسىنا بەردى.
ەل قۇراماسى فينالعا شىققان سپورتشىلار سانى جونىنەن جالپى ەسەپتە ۇندىستانمەن العاشقى ەكى ورىندى ءوزارا ءبولىسىپ تۇر.
سونداي-اق ازيا چەمپيوناتىندا وزبەكستان – 7، سولتۇستىك كورەيا مەن قىتاي -3، تايپەي، موڭعوليا، تايلاند، يوردانيا، جاپونيا -2، تاجىكستان -1 ۇزدىگىنە ءۇمىت ارتادى.
سونداي-اق نادەجدا ريابەتس 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا وزبەكستان بوكسشىسىن جەڭدى.
موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا ءوتىپ جاتقان World Boxing اياسىنداعى 2026 -جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بۇگىن فينالدا ەل قۇراماسىنان نادەجدا ريابەتس (80 كەلى) قارسىلاسىنان باسىم ءتۇسىپ، چەمپيون اتاندى.
وتانداسىمىز وزبەكستاندىق رۋحشونا پارپيەۆامەن قولعاپ ءتۇيىستىردى.
قازاقستاندىق بوكسشىنىڭ باسىمدىعى العاشقى راۋندتان ءبىلىنىپ، شەبەرلىك جاعىنان ايقىن باسىم بولدى. ناتيجەسىندە تورەشىلەر جەڭىستى ءبىراۋىزدان نادەجداعا بەردى.
نادەجدا ريابەتس 2000 -جىلى 14 قىركۇيەكتە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2023 -جىلى الەم چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەر بولدى.
ەندى ەل قۇراماسىنان 10-جۇپتا دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) ءۇندىستاندىق الفيا پازانمەن شارشى الاڭعا شىعادى.
ايتا كەتەيىك، باقىت سەيدىش العاش رەت سارى قۇرلىقتىڭ دوداسىنا قاتىستى.
سونداي-اق قۇرلىقتىق دودادا ەرتەڭ، 10-ساۋىردە قازاقستاندىق بەس بوكسشى التىن مەدالدى ساراپقا سالادى. ولاردىڭ قاتارىندا ەرلەردە ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) بار.
