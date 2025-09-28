بۇگىن استانادا جىلۋ بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن، 28-قىركۇيەكتە ساعات 14:00 دەن باستاپ جىلۋ بەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ەلوردا تۇرعىندارىنا تاڭەرتەڭ حابارلاما كەلدى.
نازار اۋدارۋلارىڭىزدى سۇرايمىز:
1. جىلۋدى قوسۋ كەزىندە پاتەردە بولعانىڭىز ءجون.
2. ەگەر جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن بولساڭىز، رادياتورداعى تىعىندار مەن كرانداردىڭ دۇرىس ورناتىلعانىن تەكسەرىڭىز.
3. جوندەۋ بارىسىندا رادياتور الىنعان بولسا، ونى شۇعىل ورناتىپ، ءۇي باسقارۋشىسىن حاباردار ەتىڭىز.
4. رادياتورلارىڭىزدى زاقىمدانۋ بار-جوعىن تەكسەرىڭىز.
5. جىلۋدى قوسۋ كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇزەگە اسىرىلادى جانە بىرنەشە كۇنگە سوزىلۋى مۇمكىن. قالا بويىنشا قوسۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتقاندىقتان، جىلۋ مەن ىستىق سۋ پارامەترلەرى ۋاقىتشا تومەن بولۋى ىقتيمال. وسىعان تۇسىنىستىكپەن قاراپ، جۇمىستاردىڭ اياقتالۋىن كۇتۋىڭىزدى سۇرايمىز.
جەكە جانە اقىلى وتىنىمدەر ءسال كەيىنىرەك ورىندالادى، سەبەبى بارلىق تەحنيكالىق پەرسونال جىلۋدى قوسۋ پروتسەسىنە جۇمىلدىرىلادى.
اپاتتىق جاعداي تۋىنداعان كەزدە تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن ديسپەتچەرلىك قىزمەتكە حابارلاسىڭىز:
📞 77110604777+
📞 77755425513+
