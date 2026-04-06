بىلتىر وتان قورعاۋعا اتتانعان ساربازدىڭ العاشقى لەگى ورالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ تەمىرجول ۆوكزالىندا اسكەرگە بارىپ، مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن اياقتاپ كەلگەن ساربازداردى سالتاناتتى تۇردە قارسى الۋ جيىنى ءوتتى. بۇل جولى بىلتىر وسى ۆوكزالدان كوكتەمدە اتتانىپ، الماتىداعى 61993 اسكەري بولىمدە وتان الدىنداعى بورىشىن وتەپ كەلگەن 37 ساربازدى تۋىستارى مەن دوستارى جانە اسكەري قورعانىس قىزمەتىنىڭ وكىلدەرى قارسى الدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ سايتى جازدى.
استانا قالاسى قورعانىس ىستەرى دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى، پولكوۆنيك عاني ارتىقوۆ جاس ساربازداردى ساپقا تۇرعىزىپ، ولارعا جانە اتا-انالارىنا العىس ءبىلدىردى.
- ەر بالالارىڭىزدى وسىلاي مىقتى ازامات ەتىپ تاربيەلەپ، ءوسىرىپ، اسكەري بورىشىن وتەۋگە جىبەرگەنىڭىزگە العىس ايتامىز. بۇل بالالار وتكەن جىلى جاس بوزبالا بولىپ كەتكەن ەدى، ەندى مىنە ناعىز ساحا سارباز، كۇشى مىعىم وتان قورعاۋشى بولىپ ورالدى. وسىنداي شىنىققان، شىمىر، ەرجۇرەك ساربازدارىمىز باردا اتادان بالاعا ميراس بولىپ كەلە جاتقان كەڭ بايتاق جەرىمىز بەن ەلىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە نۇقسان كەلمەي، مەملەكەتىمىزدىڭ تىنىشتىعى مەن قورعانىس قابىلەتى ارتا بەرەدى، - دەدى ول.
2025 -جىلى كوكتەمگى اسكەرگە شاقىرۋ كەزىندە استانادان 1200 دەن استام سارباز وتان قورعاۋعا اتتانعان ەدى. ولاردىڭ بيىل كوكتەمدە الدىڭعى لەگى كەلىپ تە ۇلگەردى. سولاردىڭ ورنىنا وسى جىلى ەلوردادان 1440 تان استام جاس ازامات اسكەرگە جونەلتىلۋدە. وسىلايشا اعالار ورنىن ىنىلەر باسىپ، ەلىمىزدىڭ تىنىشتىعىن قورعاماق.
- نەمەرەم نۇرجان بىلتىر كوكتەمدە دەسانتشى بولىپ اسكەرگە استانادان كەتكەن بولاتىن. بۇگىن مىنە، ءبىر جىل ۋاقىت زۋلاپ وتە شىقتى، امان-ەسەن بورىشىن وتەپ، قايتا ورالۋدا. اسكەردە بولعان ۋاقىتىندا حابارلاسىپ تۇردىق، ەشقانداي قيىندىق بولماعانىن ايتتى. قولىنا قارۋ ۇستاپ، شىنىعىپ، ناعىز ازامات بولىپ ورالدى. تەحنيكۋمدا وقىپ جاتقان ەدى، ودان اكادەميالىق ءۇزىلىس الدى، ەندى سونى جالعاستىرادى. 18 جاسىندا كەتىپ، 19 جاستا كەلدى. ءوزىم كەزىندە تۇرىكمەنستاندا 2 جىل اسكەري بورىشىمدى وتەگەنمىن. ۇلىم دا اسكەرگە بارعان. سوندىقتان تۋعان وتاندى قورعاۋ - ءاربىر ەر ازاماتتىڭ ابىرويلى مىندەتى دەپ سانايمىن، - دەيدى ەلوردالىق اقساقال تولەگەن جۇمان.
اتالعان اسكەري بولىمدە رايىمبەك باتىر اتىنداعى ارنايى ماقساتتاعى № 38-دەسانتتىق شابۋىلداۋ بريگاداسىنىڭ قاتارداعى جاۋىنگەرى بولعان ايدوس جەناليەۆ وقۋىن ءتامامداپ، جۇمىس ىستەپ جۇرگەن كەزىندە ءوز ەركىمەن اسكەرگە بارعان.
- ءوزىم - اقتوبەنىڭ جىگىتىمىن. جاسىم 24 تە. استانادا جوعارى ءبىلىم الىپ، ەڭبەك ەتەمىن. بىلتىر اسكەري بورىشىمدى وتەۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، الماتى قالاسىندا سول مىندەتىمدى اتقاردىم. اسكەردە بارلىق جاعداي جاسالعان. وقىس وقيعا دا، ەسكەرتۋلەر دە بولماي، وتباسىمىزعا امان-ەسەن كەلىپ جاتىرمىز. اسكەرگە بارىپ، قارۋ ۇستاۋدى ۇيرەنۋ، اسكەري تارتىپكە باعىنىپ، سارباز بولۋ، سول ارقىلى وتانىڭا قىزمەت ەتۋ - ءاربىر ەر ازاماتتىڭ مىندەتى، كەيىنگى ىنىلەرىمدى وسى مىندەتىنەن جالتارماۋعا شاقىرامىن. ءبىر جىل دەمدە زۋلاپ ءوتىپ كەتەدى، ال ءسىزدىڭ ءومىربايانىڭىزدا وسىنداي بورىشىڭىزدى ابىرويمەن اتقارعانىڭىز ەرلىك ءىس بولىپ قالادى، - دەيدى ايدوس.