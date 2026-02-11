بىلتىر اتىراۋدا 10 مىڭعا جۋىق بۇرالقى يت اۋلانعان
اتىراۋ. KAZINFORM - وتكەن جىلى وڭىردە تۇرعىنداردىڭ شاعىمدارى، ۆەتەرينارلار مەن كينولوگتاردىڭ قورىتىندىسى نەگىزىندە ادامعا قاۋىپ توندىرەدى دەپ تانىلعان 9109 يت جويىلعان.
ال 423 يت بيوزارارسىزداندىرىلىپ، ۆاكتسيناتسيا جاسالعاننان كەيىن قاۋىپسىز دەپ تانىلىپ، تابيعي ورتاسىنا قايتا جىبەرىلدى.
بۇرالقى يتتەردى اۋلاۋ جۇمىستارىن 3 مەردىگەر مەكەمە جۇرگىزدى. اتىراۋ وبلىستىق اۋىل شارۋاشىلىعى جانە جەر قاتىناستارى باسقارماسىنىڭ رەسمي اقپاراتىنا سۇيەنسەك، بۇل جۇمىسقا 80 ميلليون تەڭگە ءبولىنىپ، 70 ميلليون تەڭگەگە جۋىعى تولىقتاي يگەرىلگەن. ونىڭ 15 ميلليونى يتتەردى ۋاقىتشا ۇستاۋعا، 11 ميلليون بىردەيلەندىرۋگە، ۆاكتسينالاۋعا 22 ميلليون تەڭگە جۇمسالعان.
باسقارمانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى 2026 -جىلدان باستاپ قاڭعىباس جانە قاراۋسىز جانۋارلاردى اۋلاۋ جانە جويۋ جۇمىستارى قالا مەن اۋدان اكىمدىكتەرىنە جۇكتەلگەنىن مالىمدەدى.
وسى سالادا جۇمىس ىستەيتىن ەرىكتى مامۋچار جاباسوۆتىڭ ايتۋىنشا، قاڭعىباس يتتەردىڭ كوبەيۋىنە كوبىنە تۇرعىنداردىڭ جاۋاپسىز ارەكەتى سەبەپ بولىپ وتىر. كەيبىر ازاماتتار يت اسىراپ، كەيىن وعان دۇرىس كۇتىم جاساماي، كوشەگە تاستاپ كەتەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە بۇرالقى جانۋارلار سانىنىڭ ارتۋىنا اكەلەدى.
- قاراۋسىز يتتەردى اتۋ ماسەلەنى تۇبەگەيلى شەشپەيدى. ولاردى ۇستاۋ، تەكسەرۋ، قاۋىپسىز بولعان جاعدايدا ءپىشتىرۋ جانە ۆاكتسيناتسيا جاساپ قايتا جىبەرۋ الدەقايدا ءتيىمدى. بۇل ءتاسىل يتتەردىڭ سانىن تابيعي جولمەن شەكتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ءۇي جانۋارلارىن مىندەتتى تۇردە تىركەۋدەن وتكىزىپ، چيپ سالۋ قاجەت. يتتەر تەك ارنايى تىركەلگەن مەكەمەلەر ارقىلى ساتىلۋى ءتيىس. بۇل باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، جانۋارلاردان سەبەپسىز باس تارتۋ جاعدايلارىن ازايتادى، - دەدى م. جاباسوۆ.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، قالا اۋماعىنداعى بۇرالقى يتتەر كەي جاعدايدا جابايى اڭداردىڭ ەلدى مەكەنگە كىرۋىنە توسقاۋىل بولادى. ال تۇرعىنداردى الاڭداتاتىن قۇتىرما اۋرۋى وڭىردە سيرەك تىركەلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا «جانۋارلارعا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ تۋرالى» زاڭ 2021 -جىلعى 30 - جەلتوقساندا قابىلدانىپ، 2022 -جىلعى 2 - ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەندى. اتالعان زاڭعا سايكەس قاڭعىباس يتتەردى اتۋعا رەسمي تۇردە تىيىم سالىنعان.