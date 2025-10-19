بەيجىڭدە وتكەن جاھاندىق ايەلدەر سامميتىنە قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قاتىستى - شەتەلدەگى قازاق باسپاءسوزى
الەم چەمپيونى اتانعان وزبەكستاندىق قازاق ايتجاننىڭ ەڭبەگى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى - ءو ز ا
وزبەكستان ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىندە سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. وندا حورۆاتيانىڭ زاگرەب قالاسىندا سپورتتىق كۇرەس تۇرلەرىنەن وتكەن ەرەسەكتەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتىندا ەل نامىسىن ابىرويمەن قورعاپ، 1 التىن، 1 كۇمىس جانە 3 قولا مەدال جەڭىپ العان ۇزدىك سپورتشىلار قۇرمەتكە بولەندى. بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءو ز ا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، ءىس- شارا بارىسىندا 24 جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن گرەك- ريم كۇرەسى بويىنشا وزبەكستان قۇراماسىنا الەم چەمپيوناتىندا التىن مەدال سىيلاعان ەتنيكالىق قازاق بالۋان ايتجان قالماحانوۆتىڭ ەڭبەگى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. وعان BYD ماركالى اۆتوكولىك پەن 15 مىڭ ا ق ش دوللارى كولەمىندەگى اقشالاي سىياقى تابىستالعان.
سونىمەن قاتار الەمنىڭ ۇزدىك بالۋاندارىمەن وتكەن كۇردەلى باسەكەلەردە قولا مەدال ەنشىلەگەن ابدۋللو اليەۆ، ۋميدجون جالولوۆ جانە عۋلومجون ابدۋللايەۆقا 3750 ا ق ش دوللارى كولەمىندە اقشالاي سىياقى بەرىلگەن.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءو ز ا» - دا «سامارقاند قالاسىندا ت م د ارنايى قىزمەتتەرى باسشىلارىنىڭ ءماجىلىسى وتەدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى. اتالعان باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بيىل 16- 17-قازان كۇندەرى سامارقاند قالاسىندا ت م د- عا مۇشە ەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىك ورگاندارى مەن ارنايى قىزمەتتەرى باسشىلارى كەڭەسىنىڭ 57-ءماجىلىسى، سونداي- اق ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ بارلاۋ جانە قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرى باسشىلارىنىڭ 21- ءماجىلىسى ءوتۋى جوسپارلانعان.
بۇل باسقوسۋعا ازەربايجان، ارمەنيا، بەلارۋس، قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي، تاجىكستان، وزبەكستان جانە تۇركىمەنستاننىڭ ارنايى قىزمەت باسشىلارى قاتىسادى.
سونىمەن قاتار جيىنعا ت م د اتقارۋ كوميتەتىنىڭ جانە ت م د- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ تەرروريزمگە قارسى ورتالىعىنىڭ وكىلدەرى دە قاتىسادى.
بەيجىڭدە وتكەن جاھاندىق ايەلدەر سامميتىنە قازاقستاندىق دەلەگاتسيا قاتىستى - «حالىق گازەتى»
بەيجىڭدە 13-14-قازان ارالىعىندا جاھاندىق ايەلدەر ءسامميتى ءوتتى. الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن قوناقتار بەيجىڭدەگى ايەلدەر تاقىرىبى بويىنشا ماڭىزى زور، ىقپالى كەڭ شاراعا جينالدى. قازاقستان دەلەگاتسياسىن باستاپ كەلگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى ەلۆيرا ءابىلحاسىم قىزى ازيموۆا ونلاين «حالىق گازەتىنە» سۇحبات بەردى. ە. ازيموۆا سۇحباتىندا ءسامميتتىڭ وتە جوعارى دەڭگەيدە وتكەنىن ايتىپ، «بەيجىڭ دەكلاراتسياسىنىڭ» قابىلدانعانىنا 30 جىل تولۋىنا وراي جاھاندىق ايەلدەر ءىسىنىڭ دامۋى مەن بولاشاعى تۋرالى ءوزىنىڭ پىكىرىمەن ءبولىستى، دەپ جازادى «حالىق گازەتى».
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، ەلۆيرا ازيموۆا قىتايدىڭ ايەلدەر مەن بالالاردىڭ قۇقىقتارىنا بايلانىستى «ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن ەڭ باستىسى بەرىك يدەولوگيا مەن ايقىن ساياسات بولۋ كەرەك» دەگەن ۇستانىمىن وتە ورىندى دەپ سانايتىنىن ايتقان.
بيىل بەيجىڭدە وتكەن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ ءتورتىنشى جاھاندىق ايەلدەر ءسامميتىنىڭ اشىلعانىنا، «بەيجىڭ دەكلاراتسياسى» مەن «ءىس- قيمىل جوسپارىنىڭ» قابىلدانعانىنا 30 جىل تولدى.
ەلۆيرا ازيموۆانىڭ پىكىرىنشە، بۇگىنگى سامميتتە تاراپتاردىڭ بارلىعى «بەيجىڭ دەكلاراتسياسىنىڭ» قازىرگى تاڭدا دا الەمدە ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىنىن جەتكىزدى. «بەيجىڭ دەكلاراتسياسىنىڭ» ماقساتتارىنا جەتۋ ءۇشىن جۇمىستى توقتاتپاۋىمىز كەرەك. «ءبارىمىز تۇراقتى دامۋعا جەتۋدە تاراپتار ساياسي جاعىنان عانا ەمەس، قۇقىقتىق تۇرعىدان دا قامتاماسىز ەتىلۋى كەرەك دەگەن ورتاق پىكىرگە كەلدىك» دەيدى ول.
ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، 30 جىل بۇرىن تەك ايەلدەر قۇقىعى عانا ايتىلاتىن بولسا، بۇگىنگى سامميتتە، ايەلدەر مەن ەرلەر قاتار دامۋ كەرەكتىگى ورتاعا سالىنعان. سونداي-اق ول ايەل مەن ەر قول ۇستاسىپ بىرگە دامىعاندا عانا، ءبىز العا قويعان ماقساتقا جەتەمىز دەگەن.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «حۋناندا كەرى قايتقان قىتاي-ەۋروپا پويىزدارى ورتالىق ازيا استىقتارىن تۇراقتى اكەلە باستادى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، 15-قازاندا قازاقستاننىڭ بيداي، ارپا جانە باسقا دا استىق ونىمدەرى تيەلگەن حالىقارالىق پويىز چانشاعا كەلدى. بۇل قىتاي- ەۋروپا پويىزىنىڭ كەرى پويىزى «قازاقستان- قورعاس/الاشانكوۋ- چانشا» باعىتى بويىنشا ورتالىق ازيا استىقتارىن الىپ قايتۋدى تۇراقتى ىسكە قوسقانىن بىلدىرەدى. ول قىتايدىڭ ورتالىق ايماعىنداعى ازىق- تۇلىكپەن قامتاماسىز ەتۋ كەپىلدىگىنە ءتيىمدى جانە تۇراقتى حالىقارالىق لوگيستيكالىق ارنانى قوستى.
تاسىمالداۋدىڭ ۋاقىتى - پويىز قازاقستاندىق زاۋىتتان شىعىپ، قورعاس نەمەسە الاشانكوۋ پورتتارى ارقىلى ەلگە كىرەدى. تاسىمالداۋ ۋاقىتى شامامەن 15 كۇن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ سامميت ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى - ParsToday
قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە ءسامميتىنىڭ قورىتىندىلارى وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، مەملەكەت باسشىسى اۋعانستانداعى احۋال وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدىڭ اجىراماس بولىگى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. پرەزيدەنت بۇل ەلدى وڭىردەگى ەكونوميكالىق ۇدەرىسكە تارتۋ بويىنشا ۇيلەستىرىلگەن جۇمىستى جالعاستىرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ دۋشانبە ءسامميتىنىڭ قورىتىندىلارى رەسەي مەن ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋى جولىندا وڭىرلىك ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
جاساندى ينتەللەكتىنى قولداناتىندار سانى 515 ميلليون ادامعا جەتتى - CNR
18- قازان كۇنى قىتاي ينتەرنەت جانە ينفورماتسيا ورتالىعى 2025 -جىلعى (6-كەزەكتى) قىتاي ينتەرنەت بايلىعى جينالىسىندا «جاساندى ينتەللەكتىنى قولداناتىنداردى قولداۋدى دامىتۋ بايانداماسىن (2025)» جاريالادى. مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 2025 -جىلى ماۋسىم ايىنا دەيىن قىتاي ەلىندە جاساندى ينتەللەكتىنى قولداناتىندار سانى 515 ميلليون ادامعا جەتكەن، دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ «ورتالىق حالىق راديوسى».
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلى جەلتوقسان ايىنداعىدان 266 ميلليون ادام ارتىپ، قولدانۋشىلار سانى جارتى جىلدا ەسەلەپ ارتقان. اتاپ ايتقاندا جالپى مولشەرى %36.5- دى قۇراعان.
«تال ءتۇس» رومانى تۇرىك تىلىندە جارىق كوردى - TRT
قازاق مادەنيەتىنىڭ ءبىرتۋار تۇلعاسى، تەڭدەسى جوق ونەر قايراتكەرى، قالامگەر- ويشىل تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ شىعارماسى تۇرىك وقىرماندارمەن تابىستى.
انكاراداعى ادنان وتۇكەن اتىنداعى كىتاپحانادا قازاقستاننىڭ كورنەكتى جازۋشىلارىنىڭ ءبىرى، كۇيشى جانە مۋزىكاتانۋشى تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ ءومىرباياندىق شىعارماسى «تال ءتۇس» رومانىنىڭ تۇساۋكەسەرى ءوتتى. شارانى كوكتۋ قازاق مادەنيەتى قوعامى ۇيىمداستىرعان.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەليەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، رومان قازاق حالقىنىڭ رۋحىن، تاريحىن، مۋزىكاسىن بايانداۋىمەن ەرەكشەلەنەدى.
كىتاپتى جازۋشىنىڭ سەرىگى، ءارى مادەنيەت تانۋشى، عالىم، جازۋشى زيرا ناۋرىزباي تانىستىرعان.
شارادا تالاسبەك اسەمقۇلوۆتىڭ تەك جازۋشى عانا ەمەس، جان- جاقتى زيالى، كۇيشى، دومبىرا شەبەرى، كومپوزيتور، كينودراماتۋرگ، سىنشى، ونەرتانۋشى، زەرتتەۋشى، كاسىبي اۋدارماشى ەكەنى باسا ايتىلدى.
سونداي-اق وسى اپتادا «TRT» - دا «ارعىقازاق ميفولوگياسى» تۇرىك تىلىنە اۋدارىلدى» دەگەن تاقىرىپتاعا اقپارات جاريالانعان بولاتىن.
تۇركيالىق باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقتىڭ ۇلى پەرزەنتى، ايگىلى عالىم، ميفولوگ سەرىكبول قوندىبايدىڭ «ارعىقازاق ميفولوگياسى» اتتى تۇرىك تىلىنە اۋدارىلعان كىتابىنىڭ تۇساۋكەسەر ءراسىمى بولىپ ءوتتى.
قازاقستاننىڭ كورنەكتى عالىمى، ەتنوگراف جانە ميفولوگ سەرىكبول قوندىبايدىڭ «ارعىقازاق ميفولوگياسى» اتتى ەڭبەگىنىڭ تانىستىرىلىمى تۇركيا پرەزيدەنتتىك ۇلت كىتاپحاناسىندا ءوتتى. تۇركى مادەنيەتىنىڭ حالىقارالىق ۇيىمى تۇرىكسوي مۇرىندىق بولعان ءىس- شارا بارىسىندا عالىمنىڭ ەڭبەكتەرىنىڭ تۇركى الەمىنىڭ رۋحاني تامىرىن زەرتتەۋدەگى ماڭىزى مەن قازاق ميفولوگياسىنىڭ بىرەگەي ەرەكشەلىكتەرى كەڭىنەن ءسوز بولدى.
تۇساۋكەسەرگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇركياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ەركەبۇلان ساپيەۆ، ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى تىلەگەن ابىشيەۆ، اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمى ءابىلقايىر بايپاقوۆ، ماڭعىستاۋ وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرتاس سالي، تۇرىكسوي باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ جانە باس حاتشىنىڭ ورىنباسارى سايت يۋسۋف، سونىمەن بىرگە تۇرىك عالىمدار، مادەنيەت قايراتكەرلەرى، قازاق جانە تۇرىك ستۋدەنتتەر مەن ب ا ق وكىلدەرى قاتىستى.
سونىمەن قاتار «TRT» باسىلىمىندا «ماڭعىستاۋ وبلىسى تۇرىكسوي ۇيىمىنا كيىز ءۇي تارتۋ ەتتى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
حالىقارالىق تۇركى مادەنيەتى ۇيىمى (تۇرىكسوي) «اقتاۋ- 2025 تۇركى الەمىنىڭ مادەني استاناسى» باعدارلاماسى اياسىندا اۋقىمدى مادەني ءىس- شاراعا ۇيىتقى بولعان.
اتالعان ءىس- شارالار شەڭبەرىندە «كاسپيدىڭ ءىنجۋ- مارجانى - قازاق كيىز ءۇيىنىڭ» سالتاناتتى بەتاشارى وتكىزىلدى.
جەتى قانات اعاش ۇيدىڭ(كيىز ءۇيدىڭ - اۆت. ) اشىلۋ سالتاناتىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇركياداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ەركەبۇلان ساپيەۆ، ماڭعىستاۋ وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى تىلەگەن ابىشيەۆ، اقتاۋ قالاسىنىڭ اكىمى ءابىلقايىر بايپاقوۆ، ماڭعىستاۋ وبلىستىق مادەنيەت، تىلدەردى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ باسشىسى نۇرتاس سالي، تۇرىكسوي باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ جانە باس حاتشىنىڭ ورىنباسارى سايت يۋسۋف قاتىستى. ءىس-شاراعا سونداي- اق تۇركيا رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە تۋريزم ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دوكتور سەردار چام، ادىلەت جانە دامۋ پارتياسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، پروفەسسور كۇرشات زورلۋ جانە انكارا گۋبەرناتورى ۆاسيپ شاحين جانە باسقا دا كوپتەگەن قوناق كەلدى. تاريحي كۇنگە تەڭ وسى بەتاشاردان قىرعىزستان، وزبەكستان جانە ازەربايجان سىندى تۇركى ەلدەرىنىڭ تۇركياداعى وكىلەتتى ەلشىلەرى دە قالىس قالمادى.
سالتاناتتى شارانىڭ بەتاشارىندا تۇرىكسوي باس حاتشىسى سۇلتان رايەۆ 2025 -جىلى اقتاۋدا جۇزدەگەن مىڭ ادامدى قابىلداعان ءىس- شارالارعا توقتالعان.
بەيسەن سۇلتان