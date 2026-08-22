بەيجىڭدە قازاقستان تاريحى بەينەلەنگەن فوتوكورمە اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى مادەني ورتالىعىندا ەلدىڭ تاريحي جانە مادەني مۇراسىنا ارنالعان «عاسىرلار ىزىمەن: قازاقستان تاريحىنىڭ بەينەسى» اتتى فوتوكورمە اشىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
كورمەگە قازاقستان تاريحىنىڭ ءارتۇرلى كەزەڭدەرىن، ۇلتتىق داستۇرلەر جانە ەلدىڭ ارحەولوگيالىق مۇراسىن قامتيتىن فوتوسۋرەتتەر قويىلدى. اشىلۋ سالتاناتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ كەڭەسشىسى قۋانىش امانتاي مەن ق ر ۇلتتىق ورتالىق مۇراجايىنىڭ عىلىمي حاتشىسى ەرسىن جايناقوۆ ءسوز سويلەدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ حابارلاۋىنشا، كورمەنىڭ باستى ماقساتى - قىتايلىق كورەرمەندەردى فوتوسۋرەتتەر ارقىلى قازاقستاننىڭ باي تاريحي جانە مادەني مۇراسىمەن تانىستىرۋ، سونداي-اق ەلدىڭ تاريحى مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتارىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋ.
- بۇگىن كورمەدە ارنايى ەكسپەديتسيا كەزىندە رەسەي مۇراجايلارىنداعى ءتۇپنۇسقا فوتوسۋرەتتەردەن الىنعان قازاق حالقىنىڭ تاريحى مەن كۇندەلىكتى ءومىرىن كورسەتەتىن فوتوسۋرەتتەر تانىستىرىلىپ وتىر. كونە كادرلاردىڭ ناشار جاعدايىنا بايلانىستى ءبىز ولاردىڭ ساپاسىن جاساندى ينتەللەكت ارقىلى قالپىنا كەلتىردىك، - دەپ اتاپ ءوتتى ەرسىن جايناقوۆ.
جوبانى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق ورتالىق مۇراجايى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ق ح ر- داعى ەلشىلىگى جانە قازاقستاننىڭ بەيجىڭدەگى مادەني ورتالىعى ۇيىمداستىردى. كورمە - ەكى ەل مادەنيەتىنىڭ توعىسپالى جىلىنىڭ بولىگى. ونىڭ جۇمىسى 22-29-تامىز ارالىعىندا جالعاسادى.
تارازدا قاراحان مەملەكەتىنىڭ اقشا اينالىمىن ايعاقتايتىن جادىگەرلەر كورسەتىلگەنىن جازعان ەدىك.