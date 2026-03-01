بەيبىت كەلىسىمنىڭ ورنىنا اسكەري سەناري: يرانعا جاسالعان سوققىنىڭ ىقتيمال سالدارى قانداي
استانا. قازاقپارات – 28-اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل ا ق ش- تىڭ قولداۋىمەن يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى. وسىلايشا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس جاڭا كەزەڭگە ءوتتى.
بۇل وقيعا وڭىردەگى احۋالعا جانە جاھاندىق كۇشتەر تەپە-تەڭدىگىنە قالاي اسەر ەتەدى - بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ حالىقارالىق شولۋشىسى تالداۋ ماتەريال ۇسىندى.
جەنيەۆاداعى كەلىسسوزدەر نەلىكتەن سوعىسقا ىقپال ەتە المادى
27-اقپاندا Associated Press اگەنتتىگى ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump-تىڭ يرانعا سوققى بەرۋ ماسەلەسى بويىنشا ءالى ناقتى شەشىم قابىلداماعانىن حابارلاعان ەدى. الايدا ول جەنيەۆادا وتكەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن يراننىڭ ۇستانىمىنا كوڭىلى تولمايتىنىن مالىمدەدى.
- ولار بىزگە قاجەت نارسەنى بەرۋگە دايىن ەمەس. سوندىقتان مەن بۇعان قاناعاتتانبايمىن، - دەگەن بولاتىن اقش باسشىسى.
نەگىزىنەن اڭگىمە ۆاشينگتوننىڭ تەگەرانعا قويعان ۋلتيماتۋمى تۋرالى بولدى. ا ق ش يراننان يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ءۇش نەگىزگى نىساندى - فوردو، ناتانز جانە يسفاحان قالالارىنداعى وندىرىستەردى جابۋدى تالاپ ەتكەن. سونىمەن قاتار 60 پايىزعا دەيىن بايىتىلعان، جالپى كولەمى 400 كەلىگە جۋىق ۋران قورىن ا ق ش- قا بەرۋدى، زىمىران باعدارلاماسىنان باس تارتۋدى جانە تاياۋ شىعىستاعى پروكسي كۇشتەردى قولداۋدى توقتاتۋدى سۇراعان.
يران ءوز كەزەگىندە ۋران بايىتۋدان باس تارتۋعا دايىن بولمادى جانە زىمىران باعدارلاماسىن تالقىلاۋ ماسەلەسىن دە قاراستىرۋدى كوزدەمەدى. شىن مانىندە، تەگەران تاراپى 2015-جىلعى يادرولىق كەلىسىمگە ۇقساس سەناريدىڭ قايتالانۋىنا ءۇمىت ارتتى، بالكىم، وزگە فورماتتا جۇزەگە اسادى دەپ ەسەپتەدى.
كەلىسسوزدەردەگى دەلدال - وماننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ءال-بۋسايدي 27-اقپان، جۇما كۇنى CBS ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا «سوعىستىڭ الدىن الۋى مۇمكىن سەرپىلىسكە قول جەتكىزىلدى» دەپ مالىمدەگەنى نازار اۋدارتادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل سەرپىلىس يراننىڭ «بايىتىلعان ۋران قورىن جيناقتاماۋعا كەلىسۋىمەن» بايلانىستى بولعان. سونداي-اق وماندىق مينيستر كەلىسسوزدەر كەلەسى اپتادا ۆەنادا جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. الايدا بۇعان دەيىن كاتارلىق «ال-جازيرا» تەلەارناسى كەلىسسوزدەر بارىسىندا يران يادرولىق نىسانداردى بولشەكتەۋدەن باس تارتقانىن جانە تەك ۋران بايىتۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋعا عانا دايىن ەكەنىن حابارلاعان ەدى.
كۇتپەگەن اسەر
28-اقپان، سەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ بەلگىلى بولعانداي، ءتىپتى ۆەنادا قايتا كەزدەسۋگە ۋاعدالاستىق جاسالعان كۇننىڭ وزىندە، ا ق ش تاراپىنان بۇل يراندىقتاردىڭ قىراعىلىعىن السىرەتۋگە باعىتتالعان تاكتيكالىق قادام بولعانعا ۇقسايدى.
28-اقپاندا The New York Times باسىلىمى يزرايلدەگى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، العاشقى سوققىنىڭ نىساناسى يراننىڭ جوعارى باسشىلىعى وكىلدەرى بولعانىن جانە وپەراتسيا كۇتپەگەن جاعداي ەكەنىن حابارلادى.
تەگەراننىڭ جاۋابى
مۇمكىن، بۇل جولى دا وقيعالاردىڭ وسىنداي كەزەكتىلىگى قاراستىرىلعان بولار. مۇنداي سەناري اسكەري قيمىلداردىڭ ەڭ قولايسىز نۇسقاسىنان - يراننىڭ پارسى شىعاناعىنداعى جانە جالپى تاياۋ شىعىستاعى اراب ەلدەرىندە ورنالاسقان امەريكالىق بازالارعا جاۋاپ سوققى بەرۋىنەن - قاشۋعا مۇمكىندىك بەرەر ەدى.
ويتكەنى ا ق ش- تىڭ اسكەري نىساندارى يوردانيادان باستاپ ساۋد ارابياسى، باحرەين، قاتار، ب ا ءا سونداي-اق كۋۆەيت اۋماقتارىنا دەيىن ورنالاسقان.
مۇنداي گەوگرافيالىق اۋقىم يراننىڭ ىقتيمال جاۋابىن بۇكىل وڭىرگە تارالاتىن كەڭ اۋقىمدى اسكەري قاقتىعىسقا اينالدىرۋى مۇمكىن ەدى.
بۇل جوسپاردان باس تارتقان سياقتى، ەگەر ول شىنىمەن قاراستىرىلعان بولسا. ا ق ش دەرەۋ اسكەري وپەراتسيانى باستادى. سول سەبەپتى يران دا جاۋاپ رەتىندە جوعارىدا اتالعان بارلىق اسكەري بازاعا سوققى جاسادى. جارىلىستار ءبىرقاتار اراب ەلدەرىندە تىركەلدى.
وسىنىڭ ناتيجەسىندە قاقتىعىس بىردەن وڭىرلىك سيپات الدى. ەندى اراب مەملەكەتتەرى قالىپتاسقان جاعدايعا قاتىستى ءوز ۇستانىمىن ايقىنداۋعا ءماجبۇر. ەگەر 28-اقپانداعى سوققىلارمەن شەكتەلىپ، سوعىس قىسقا مەرزىمدە اياقتالسا، وندا ايماق ەلدەرى بۇعان دەيىنگى تاجىريبەگە سۇيەنۋى مۇمكىن. مىسالى، 12 كۇندىك سوعىس كەزىندە يران دوحاداعى امەريكالىق بازاعا زىمىرانمەن سوققى جاساعاندا قاتار رەسمي نارازىلىق بىلدىرۋمەن عانا شەكتەلگەن ەدى.
الايدا اسكەري ءىس-قيمىلدار سوزىلىپ، يران جاريالاعان ورمۋز بۇعازىن جابۋ جوسپارىن جۇزەگە اسىرۋعا كىرىسسە، جاعداي كۇردەلەنە تۇسەدى. مۇنداي سەناريدە پارسى شىعاناعى ەلدەرى، ەڭ بولماعاندا، تەڭىز جولدارىن مينادان تازارتۋ ماقساتىندا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىن تارتۋعا دەيىن بارۋى ىقتيمال.
قازىر باستى سۇراق - سوعىستىڭ قانشالىقتى ۇزاققا سوزىلاتىنى. يران دا، ا ق ش تا ىقتيمال سەناريلەردىڭ بارلىعىن ەسەپكە العانى انىق. ەگەر تەگەران امەريكالىق بازالار ورنالاسقان اراب ەلدەرىنىڭ كوپشىلىگىنە سوققى بەرۋدى تاڭداسا، وندا ول ۆاشينگتونمەن جۇرگىزىپ وتىرعان كۇردەلى گەوساياسي ويىندا تاۋەكەلدى ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتەدى. بۇل تەكەتىرەس يرانداعى جاپپاي نارازىلىقتار باستالىپ، كەيىن ولار قاتاڭ تۇردە باسىلعان كەزەڭنەن بەرى جالعاسىپ كەلەدى.
ءسىرا، يران تاراپى ا ق ش قۇرلىقتاعى اۋقىمدى وپەراتسياسىز قازىرگى بيلىك جۇيەسىن قۇلاتا المايدى دەپ ەسەپتەيدى. ال مۇنداي وپەراتسيا ءىرى قۇرلىق اسكەرىن الدىن الا شوعىرلاندىرۋسىز مۇمكىن ەمەس. بۇل 1991 جانە 2003-جىلدارى يراكقا قارسى سوعىستار كەزىندەگىدەي كەڭ كولەمدى دايىندىقتى تالاپ ەتەر ەدى.
وسىدان شىعاتىن قورىتىندى - يراندىقتار اۋە سوققىلارىنا توتەپ بەرۋگە تىرىسىپ، سوعىستى جالعاستىرۋدىڭ قۇنىن ا ق ش پەن ونىڭ وداقتاستارى ءۇشىن بارىنشا قىمباتتاتۋعا ۇمتىلۋى ىقتيمال.
ورمۋز بۇعازىنىڭ فاكتورى
قاقتىعىستىڭ «قۇنى» شىنىمەن دە وتە جوعارى بولۋى مۇمكىن. ەگەر يران Strait of Hormuz بۇعازىن جاپسا، مۇناي باعاسى كۇرت وسەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە دامىعان ەلدەردەگى جانارماي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا اكەلەدى. پارسى شىعاناعىنداعى ءىرى ەكونوميكالىق جانە قارجى ورتالىقتارىنا جاسالعان سوققىلار جاھاندىق ساۋداعا دا اسەر ەتۋى ىقتيمال.
ەگەر بۇعان قوسا يەمەندەگى حۋسيتتەر Bab el-Mandeb بۇعازىندا كەمەلەرگە شابۋىلدارىن كۇشەيتسە، جاعداي ودان ءارى كۇردەلەنە تۇسەدى.
ارينە، مۇندا يراننىڭ ءوزى قانشا ۋاقىت شىداي الاتىنى دا ماڭىزدى. سەبەبى بۇعازدىڭ جابىلۋى ونىڭ مۇناي ەكسپورتىنان تۇسەتىن تابىسىن دا قىسقارتادى. سوڭعى اپتالاردا يراندىق تانكەرلەردىڭ تەڭىزگە جاپپاي شىعىپ، ىقتيمال بلوكادانى اينالىپ وتۋگە تىرىسقانى بايقالدى. الايدا بۇل ەل ەكونوميكاسىن ۇزاق مەرزىمدە ساقتاپ قالۋعا جەتكىلىكسىز بولۋى مۇمكىن. ونىڭ ۇستىنە، يران - يەمەن ەمەس. يەمەندە حۋسيتتەر اۋە سوققىلارىنا ۇزاق جىلدار بويى توتەپ بەردى، ويتكەنى ەلدە ونەركاسىپ پەن ينفراقۇرىلىم ءالسىز. ال يراندا ايتارلىقتاي ونەركاسىپتىك بازا بار جانە قالالاردىڭ تىرشىلىگى ينفراقۇرىلىمعا تىكەلەي تاۋەلدى.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ اۋە كەڭىستىگىندەگى ۇستەمدىگى ولارعا يراننىڭ اسكەري ينفراقۇرىلىمىن، سونداي-اق ارمياسى مەن يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) بايلانىس جەلىلەرىن جۇيەلى تۇردە جويۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەگەر بۇل سوققىلار بىلتىرعى 12 كۇندىك سوعىستان ۇزاعىراق جالعاسسا، يران ءۇشىن سالدارى وتە اۋىر بولۋى ىقتيمال. قانشا زىمىران مەن درون قورى بولسا دا، ولار ۋاقىت وتە سارقىلادى نەمەسە جويىلادى - اسىرەسە قارسى تاراپ اۋەدە باسىمدىققا يە بولعان جاعدايدا. ناتيجەسىندە يراننىڭ يزرايل مەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە سوققى بەرۋ مۇمكىندىگى شەكتەلەدى.
سوندىقتان قازىر ءبارى ا ق ش پرەزيدەنتى Donald Trump-تىڭ قانشالىقتى الىسقا بارۋعا دايىن ەكەنىنە بايلانىستى. ەگەر ول تەك اۋە سوققىلارىمەن شەكتەلسە، وندا ءتۇپتىڭ-تۇبىندە كەلىسسوز ۇستەلىنە قايتا ورالۋعا تۋرا كەلەدى، ال ۆاشينگتون ءۇشىن يراننىڭ اسكەري جانە يادرولىق ينفراقۇرىلىمىن السىرەتۋ جەتكىلىكتى ناتيجە بولۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ا ق ش بۇدان دا باتىل قادامدارعا بارۋى ىقتيمال.
يران بيلىگى قانداي تاۋەكەلدەرگە بارۋى مۇمكىن
قازىرگى ا ق ش پەن يزرايلگە قارسى تەكەتىرەستە يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ تاريحىندا العاش رەت سەنىمدى «تىلسىز» قالىپ وتىر دەۋگە بولادى. 2026-جىلعى قاڭتارداعى جاپپاي نارازىلىقتار قاتاڭ تۇردە باسىلعاننان كەيىن بيلىك ەلدىڭ كوپتەگەن قالالارىندا نارازىلىق كوڭىل- كۇيى بار حالىقتى باقىلاۋدا ۇستاۋعا ءماجبۇر. تەگەران ءۇشىن بۇل - جاڭا ءارى كۇردەلى جاعداي.
ارينە، بيلىكتىڭ وعان جەتەرلىك كۇشى بار. ءبىراق بۇل تەك بەيبىت كەزەڭدە جانە سىرتقى قاۋىپ بولماعان جاعدايدا ءتيىمدى. قازىرگى احۋالدا ەڭ كۇردەلى ماسەلە – ا ق ش- تىڭ اۋە كەڭىستىگىن باقىلاۋى. بۇل يران ىشىندەگى كولىك جانە اسكەري كوممۋنيكاتسيالاردى قاداعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، سونىڭ سالدارىنان بەلگىلى ءبىر قالادا نەمەسە وڭىردە جاعداي ۋشىقسا، كۇشتەردى جەدەل تۇردە قايتا ورنالاستىرۋ قيىنداي ءتۇسۋى مۇمكىن.
مىسالى، تەگەران ءۇشىن ءالسىز تۇستاردىڭ ءبىرى - يران كۋرديستانى. بۇل ايماق يراكتاعى اۆتونوميالىق كۇردىستانمەن شەكتەسەدى. 1980- 1988-جىلدارداعى يران-يراك سوعىسى كەزىندە بۇل وڭىردە شەكارالىق قاقتىعىستار جيى بولىپ تۇرعان. كۇرد جاساقتارى كەيدە ءبىر، كەيدە ەكىنشى تاراپتىڭ جاعىندا سوعىسقانىمەن، كوبىنە شەكارانىڭ ارعى بەتىنەن قولداۋ العان. 1986-جىلى يران يراندىق كۇرد كۇشتەرىن تالقانداۋ ءۇشىن 60 مىڭ سارباز جىبەرۋگە ءماجبۇر بولعان. ايتا كەتەرلىگى، قازىرگى كەزدە يراك اۋماعىندا قالعان ەكى امەريكالىق اسكەري بازا دا ءدال يراك كۇردىستانى اۋماعىندا ورنالاسقان.
تاعى ءبىر ماڭىزدى ءارى تۇراقسىز ايماق - سيستان-بەلۋدجيستان. بۇل وڭىردە جەرگىلىكتى بەلۋدج جاساقتارى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى ورتالىق بيلىككە قارسى ارەكەت ەتىپ كەلەدى. ايماقتىڭ باسىم بولىگى شولەيت جانە شالعاي اۋماق بولعاندىقتان، جول قاتىناسى ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. ەگەر ا ق ش اۋە ارقىلى نەگىزگى جولداردى باقىلاۋعا السا، بۇل جەرگىلىكتى يراندىق قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ ارەكەتىن السىرەتۋى ىقتيمال.
وسىلايشا، سىرتقى اسكەري قىسىم مەن ىشكى تۇراقسىزدىق فاكتورلارى قاباتتاسسا، يران بيلىگى ءۇشىن تاۋەكەل دەڭگەيى ايتارلىقتاي ارتادى.
يراننىڭ پارسى شىعاناعى جاعالاۋى مەن ىقتيمال كەلىسسوزدەر
سونىمەن قاتار، يراننىڭ پارسى شىعاناعى بويىنداعى جاعالاۋىنا نازار اۋدارۋ قاجەت. ەگەر سوعىس ۇزاققا سوزىلسا، ا ق ش كەمەلەرگە جاسالاتىن شابۋىلداردى توقتاتۋ ماقساتىندا بەندەر-ابباس ايماعىندا دەسانت ءتۇسىرۋى مۇمكىن. بۇعان تاريحتان مىسال بار: 1941-جىلى اعىلشىندار يراننىڭ وڭتۇستىگىن باسىپ الىپ، سوۆەت وداعىنا جۇكتەردى جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتكەن.
تەگەران ءۇشىن قيىندىق سول، ەگەر قانداي دا ءبىر سەبەپتەرمەن قالا نەمەسە ايماققا باقىلاۋ جوعالتىلسا، وندا سول جەردە اۆتوماتتى تۇردە جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ قۇرىلىمى پايدا بولۋى مۇمكىن.
كومپروميسس بولۋى مۇمكىن بە
سول سەبەپتى قازىرگى تەكەتىرەستىڭ ءبىر كەزەڭىندە يران بيلىگىنىڭ ءبىر وكىلى ترامپپەن كەلىسسوزگە بارۋى مۇمكىن دەگەن لوگيكالىق قورىتىندى جاساۋعا بولادى. بۇل اسىرەسە ۆەنەسۋەلاداعى پرەتسەدەنتتى ەسكەرگەندە ورىندى. امەريكاندىق پرەزيدەنت ءۇشىن بۇل بيلىك جۇيەسىن تاۋەكەلگە تىگۋدەن الدەقايدا ءتيىمدى.
سوندىقتان قازىرگى قاقتىعىستىڭ ءبىر كەزەڭىندە يران بيلىگىندەگى بىرەۋ ترامپپەن كەلىسىمگە بارۋى مۇمكىن دەپ بولجاۋ قيسىندى. اسىرەسە، مۇنداي precedent (مىسال) ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلادا جاساعان. بۇل ولارعا بيلىك جۇيەسىن قاتەرگە تىگۋگە قاراعاندا ءتيىمدى. سونىمەن قاتار، يراندا كوپتەپ ءدىني جەتەكشىلەر بار، مىسالى، بۇرىنعى پرەزيدەنت حاسان روۋحاني جانە اياتوللا رۋحوللا حومەينيدىڭ نەمەرەسى حاسان.
سوندىقتان العاشقى قارقىندى ۇرىس كەزەڭىنەن كەيىن، ول بىرنەشە كۇننەن ەكى اپتاعا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن - شامامەن 12 كۇندىك سوعىس سياقتى - تاراپتاردىڭ كەلىسسوزگە كەلۋ ىقتيمالدىعى جوعارى. وعان قوسىمشا، وسى ۋاقىتقا دەيىن راكەتالار مەن راكەتالىق ءوندىرىس سياقتى نەگىزگى داۋلى ماسەلەلەردىڭ كوپ بولىگى وزەكتى بولماي قالادى.
قورىتا ايتقاندا، سوعىستىڭ العاشقى كەزەڭىنەن كەيىن كەلىسسوزدەرگە بارۋ يران ءۇشىن لوگيكالىق ءارى قاۋىپسىز جول بولۋى مۇمكىن.