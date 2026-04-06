بوگەت بۇزىلدى: سابىندى اۋىلىن سۋ باسۋ قاۋپى تولىقتاي جويىلدى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەن - سابىندى اۋىلىن سۋ باسۋ ءقاۋپى تولىقتاي جويىلدى، بارلىق نىساندار قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.
اقمولا وبلىسىنىڭ قورعالجىن اۋدانىندا ەرىگەن قار سۋىنىڭ كەلۋىنە بايلانىستى شوپتىكول بوگەتى بۇزىلدى. وقيعا ورنىندا وبلىس اكىمى مارات احمەتجانوۆ پەن توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك جۇنىسبەكوۆ بار. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى مۇرات بالپاننىڭ جەتەكشىلىگىمەن جەدەل شتاب قۇرىلدى.
جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، تجم كۇشتەرى جانە تۇرعىنداردىڭ قاتىسۋىمەن استانا - قورعالجىن رەسپۋبليكالىق اۆتوجولىنىڭ جول جامىلعىسىنىڭ دەڭگەيىن كوتەرۋ ارقىلى ەرىگەن سۋدى دالا ايماعىنا بۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- سالدارىن جويۋ جۇمىستارىنا 56 تەحنيكا جانە 230 دان استام جەرگىلىكتى تۇرعىن مەن تجم جەكە قۇرامى جۇمىلدىرىلدى. 5 مىڭ قاپ جانە 50 مىڭ توننا ينەرتتى ماتەريال دايىندالدى، 800 مەتر جەر ءۇيىندىسى توسەلدى. جاعداي ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، شوپتىكول بوگەتىنىڭ سىيىمدىلىعى 4,71 ميلليون تەكشە مەتر، سۋ ايدىنىنىڭ اۋماعى 157 گەكتار، ورتاشا تەرەڭدىگى شامامەن 3 مەتر. نىسان استانا — قورعالجىن رەسپۋبليكالىق اۆتوجولىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋ باسۋدان قورعايدى، سونداي- اق شيەۆچەنكو جانە بالقاش توعاندارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتەدى.
