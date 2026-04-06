    13:54, 06 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بوگەت بۇزىلدى: سابىندى اۋىلىن سۋ باسۋ قاۋپى تولىقتاي جويىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەن - سابىندى اۋىلىن سۋ باسۋ ءقاۋپى تولىقتاي جويىلدى، بارلىق نىساندار قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.

    Kazakhstan sets up emergency headquarters after Shoptikol dam breach
    Photo credit: Akimat of the Akmola region

    اقمولا وبلىسىنىڭ قورعالجىن اۋدانىندا ەرىگەن قار سۋىنىڭ كەلۋىنە بايلانىستى شوپتىكول بوگەتى بۇزىلدى. وقيعا ورنىندا وبلىس اكىمى مارات احمەتجانوۆ پەن توتەنشە جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك جۇنىسبەكوۆ بار. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى مۇرات بالپاننىڭ جەتەكشىلىگىمەن جەدەل شتاب قۇرىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا جاقىن ماڭداعى ەلدى مەكەن - سابىندى اۋىلىن سۋ باسۋ قاۋپى تولىقتاي جويىلدى، بارلىق نىساندار قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، تجم كۇشتەرى جانە تۇرعىنداردىڭ قاتىسۋىمەن استانا - قورعالجىن رەسپۋبليكالىق اۆتوجولىنىڭ جول جامىلعىسىنىڭ دەڭگەيىن كوتەرۋ ارقىلى ەرىگەن سۋدى دالا ايماعىنا بۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    Бөгет бұзылды: Сабынды ауылын су басу қаупі толықтай жойылды
    Фото: Ақмола облысы әкімдігі

    - سالدارىن جويۋ جۇمىستارىنا 56 تەحنيكا جانە 230 دان استام جەرگىلىكتى تۇرعىن مەن تجم جەكە قۇرامى جۇمىلدىرىلدى. 5 مىڭ قاپ جانە 50 مىڭ توننا ينەرتتى ماتەريال دايىندالدى، 800 مەتر جەر ءۇيىندىسى توسەلدى. جاعداي ءتيىستى قىزمەتتەردىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، شوپتىكول بوگەتىنىڭ سىيىمدىلىعى 4,71 ميلليون تەكشە مەتر، سۋ ايدىنىنىڭ اۋماعى 157 گەكتار، ورتاشا تەرەڭدىگى شامامەن 3 مەتر. نىسان استانا — قورعالجىن رەسپۋبليكالىق اۆتوجولىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋ باسۋدان قورعايدى، سونداي- اق شيەۆچەنكو جانە بالقاش توعاندارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتەدى.

    Оперативный штаб создан на месте прорыва плотины Шоптыколь в Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    ايتا كەتەلىك اقمولا وبلىسىندا «شوپتىكول» بوگەتى بۇزىلعان ەدى. سول سەبەپتى استانا-قورعالجىڭ جولىندا تاسقىن سۋعا قارسى قورعانىس كۇشەيتىلدى.

