بوگەت بۇزىلدى: استانا-قورعالجىن تاس جولىندا نە بولىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىنىڭ قورعالجىن اۋدانىندا بوگەت بۇزىلىپ، قازىر جول جاعدايى باقىلاۋعا الىندى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول».
اقمولا وبلىسىنىڭ قورعالجىن اۋدانىندا، سابىندى اۋىلى ماڭىندا ورنالاسقان شوپتىكول بوگەتىنىڭ بۇزىلۋ فاكتىسى تىركەلدى. سونىڭ سالدارىنان سۋ القاپتار ارقىلى ەلدى مەكەنگە جايىلىپ، «استانا - قورعالجىن» رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوموبيل جولىنىڭ 75 شاقىرىم تۇسىن كەسىپ ءوتتى. دەگەنمەن، سۋ جولدىڭ ءجۇرۋ بولىگىنە وتكەن جوق.
قازىرگى ۋاقىتتا اقمولا وبلىستىق فيليالىنىڭ جول قىزمەتتەرى احۋالدى تۇراقتاندىرۋ باعىتىندا جەدەل شارالار قابىلدادى. وندا 14 بىرلىك ارنايى تەحنيكا مەن 30 دان استام جول مامانى تارتىلعان. ينەرتتى ماتەريالداردى دايىنداۋ جانە ولاردى جەتكىزۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
اتالعان ۋچاسكەدە ءۇش كوزدى سۋ وتكىزۋ قۇبىرى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، سۋدىڭ تولىق كولەمدە كەدەرگىسىز ءوتۋى قامتاماسىز ەتىلدى.
جول جامىلعىسى بۇلىنبەگەن، كولىك قوزعالىسى شتاتتىق رەجيمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن وبلىستاعى اپاتتىڭ سالدارىن جويۋعا ت ج م، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار، اۋداندىق پوليتسيا ءبولىمى جانە جول قىزمەتتەرىنىڭ كۇشتەرى مەن قۇرالدارى جۇمىلدىرىلعانىن جازدىق.