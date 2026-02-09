بولات جامىشيەۆ: بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايىنىڭ اللەياسىندا تاقتايشالار عانا قالعان
استانا. KAZINFORM - « سامۇرىق- قازىنا» قورىنىڭ قوعامدىق كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى بولات جامىشيەۆ « Samruk-Kazyna Trust» قورىنىڭ جۇمىسىن تالقىلاۋعا ارنالعان وتىرىستا ارال تابانىنا سەكسەۋىل ەگۋ جوباسىن سىنادى.
- ارال تابانىنا اعاش ەگۋگە قاتىستى ايتارىم بار. بۇل جوبانىڭ ماڭىزى زور ەكەنى انىق. ءبىراق سوعان بالەنشە ميلليون اعاش ەگۋ كەرەك دەگەن تاپسىرما رەتىندە ەمەس، تۇپكىلىكتى ناتيجەسى بولاتىن جوبا رەتىندە قاراساڭىزدار دەگەن ءوتىنىش. تۇپكىلىكتى ناتيجە دەگەن - ارال تابانىنىڭ قانداي دا ءبىر بولىگىنىڭ ورمانعا اينالۋى. ەگىلگەن اعاشتىڭ ءبارى جەرسىنىپ كەتە قويماس. بۇل ءتىپتى كەڭ اۋقىمداعى ەكسپەريمەنت شىعار. بۇل ىسكە تۇپكىلىكتى ناتيجەسى بولاتىن جوبا رەتىندە قاراساڭىزدار، ناقتى مونيتورينگ قالىپتاستىرعان بولار ەدىڭىزدەر. تاۋەكەلدەردى الدىن الا كورىپ، سالدارىن باسەڭدەتۋ كەرەكتىگىن بىلەر ەدىڭىزدەر. سول ارقىلى ارالدىڭ قاڭسىپ قالعان تابانىن تۇگەل ورمانعا اينالدىرۋ مۇمكىن بە، الدە ءبىر بولىگىن عانا ورمانعا اينالدىرۋ كەرەك پە دەگەن سۇراقتىڭ جاۋابى تابىلار ەدى. وسىنداي ءتاسىل بولۋ كەرەك سياقتى، - دەدى ول.
بولات جامىشيەۆ جۇيەلى ءتاسىلدىڭ بولماۋى قانداي تاۋەكەلگە اكەلەتىنىن استانانىڭ مىسالىمەن ءتۇسىندىردى.
- بۇل ىستە جۇيەلى ءتاسىل كەرەك. اعاشتىڭ سانى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىنە كەپىلدىك بولا المايدى. مىسالى، مەن « پيراميدانىڭ» (استاناداعى «بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم سارايى - رەد) ماڭايىندا تۇرامىن. سول پيراميدانىڭ اۋلاسىنا قادالعان بەينەتاقتانىڭ ءتۇر- ءتۇرى سامساپ تۇر. «بالەنشە دەگەن ادام تۇگەنشە وقيعانىڭ قۇرمەتىنە ەكتى» دەپ تۇراتىن جازۋدان كوز سۇرىنەدى. ءبىراق اعاش جوق. ال بەلگىتاقتالار قالقايىپ تۇر. قازىر كۇردەلى جوندەۋ جاساپ، تاقتايشالاردى دا جۇلىپ جاتىر. ول جاقتا تۇرىپ جاتقانىما 12 جىل بولدى. قانشاما دەلەگاتسيا بارىپ، اعاش ەكتى؟ ! بەلگىتاقتالار ادەمى-اق. ءبىراق ونى اللەيا دەپ ايتۋعا كەلە مە، بىلمەدىم. سوندىقتان سىزدەرگە دە ارال تابانىنان اعاش ەگۋدىڭ ناتيجەسىن باعالاۋ ءتاسىلىن وزگەرۋ كەرەك، - دەدى قوعامدىق كەڭەس ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، « سامۇرىق- قازىناعا» قاڭتاردىڭ سوڭىنا دەيىن ءۇش قالادا جەو سالۋ ماسەلەسىن شەشۋ مىندەتتەلدى.