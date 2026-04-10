بوكستان قازاقستان قۇراماسى ازيا چەمپيوناتىن نەشىنشى ورىنمەن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا استاناسى ۇلانباتىر قالاسىندا وتكەن World Boxing اياسىنداعى 2026-جىلعى ازيا چەمپيوناتىندا بوكستان قازاقستان قۇراماسىنىڭ مەدالدار كەستەسىندە نەشىنشى ورىن العانى بەلگىلى بولدى.
وتانداستارىمىز قۇرلىقتىق دودادا 6 التىن، 2 كۇمىس، 5 قولا مەدال الدى. ناتيجەسىندە مەدالدار كەستەسىندە كوش باسىنا شىقتى.
2026-جىلعى ازيا چەمپيوناتىنىڭ مەدالدار كەستەسى
1. قازاقستان - 6-2-5
2. ءۇندىستان - 5-3-8
3. وزبەكستان - 3-4-4
4. قىتاي - 2-1-5
5. جاپونيا - 1-1-2
5. قىتايلىق تايبەي - 1-1-2
5. تايلاند - 1-1-2
6. يوردانيا - 1-1-1
7. سولتۇستىك كورەيا - 0-3-0
8. موڭعوليا - 0-2-3
9. تاجىكستان - 0-1-2
10. وڭتۇستىك كورەيا - 0-0-1
10. تۇرىكمەنستان - 0-0-1
10. فيليپپين - 0-0-1.
ازيا چەمپيوناتىندا ورازبەك اسىلقۇلوۆ (60 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (85 كەلى)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى)، نادەجدا ريابەتس (80 كەلى)، دينا يسلامبەكوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلسە، تورەحان سابىرحان (70 كەلى) مەن باقىت سەيدىش (70 كەلى) كۇمىس، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋللينوۆ (65 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى)، ايگەرىم ساتتىبايەۆا (48 كەلى)، ۆالەنتينا حالزوۆا (70 كەلى) ۇزدىك ۇشتىكتى تۇيىندەدى.
بۇعان دەيىن World Boxing اياسىنداعى وتكەن تۋرنيردە 2026-جىلعى ازيا چەمپيونى اتانعان ورازبەك اسىلقۇلوۆ اتالعان تۋرنير جانە وعان دايىنداعى، فينالدىق ايقاس جايىندا پىكىر بىلدىرگەن ەدى.