بوكستان حالىقارالىق تۋرنير: قازاقستان قۇراماسى 17 مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - بوكستان يسپانيانىڭ لا-نۋسيا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان Boxam Elite-2026 تۋرنيرى ءوز مارەسىنە جەتتى.
قازاقستان بۇل حالىقارالىق تۋرنيردە 6 التىن، 5 كۇمىس جانە 6 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
سانجار تاشكەنباي (50 كەلىگە دەيىن)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلىگە دەيىن)، تورەحان سابىرحان (70 كەلىگە دەيىن)، نۇربەك ورالباي (85 كەلىگە دەيىن)، ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) جانە ايەلدەر اراسىندا ۋميدا سادىقوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) جارىستا التىننان القا تاقتى.
امان قونىسبەكوۆ (75 كەلىگە دەيىن)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلىگە دەيىن)، نۇراسىل اسىلحان (90 كەلىدەن جوعارى) جانە ايەلدەر اراسىندا پانار سەيىتحان قىزى (80 كەلىدەن جوعارى)، نازەركە سەرىك (65 كەلىگە دەيىن) كۇمىس مەدالعا يە بولدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تيمۋر نۇرسەيىتوۆ (75 كەلىگە دەيىن)، ازامات بەكتاس (80 كەلىگە دەيىن)، نۇربەك مۇرسال (70 كەلىگە دەيىن)، نۇرزات وڭعاروۆ (50 كەلىگە دەيىن)، گۇزال سادىقوۆا (80 كەلىگە دەيىن) جانە ەليانۇر تۇرعانوۆا (48 كەلىگە دەيىن) جارىستا قولا جۇلدە العان ەدى.