«بوگدە عالامشارلىقتار بار»: وباما قانداي دەرەككە سۇيەنىپ مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى باراك وباما بوتەن عالامشارلىقتاردىڭ بار ەكەنىنە سەنەتىنىن جەتكىزدى. بۇل پىكىرىن ول امەريكالىق ساياسي بلوگەر برايان تايلەر كوەن جۇرگىزەتىن No Lie with Brian Tyler Cohen پودكاستىندا ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
الايدا وباما پرەزيدەنتتىك قىزمەت اتقارعان جىلدارى جەرگە بوگدە عالامشارلىقتاردىڭ كەلگەنىن نەمەسە ولارمەن بايلانىس ورناعانىن دالەلدەيتىن ناقتى دەرەكتەردى كورمەگەنىن ناقتىلاپ ءوتتى.
ولار بار (بوگدە عالامشارلىقتار)، ءبىراق مەن ولاردى ەشقاشان كورگەن ەمەسپىن، - دەدى پودكاست بارىسىندا ەكس-پرەزيدەنت.
سونداي-اق ول ايگىلى 51-ايماقتا جات عالامشارلىقتار بار دەگەن قاۋەسەتتەردى جوققا شىعاردى.
ءبارى ءتىپتى پرەزيدەنتتەن دە جاسىرىلعان اۋقىمدى قۇپيا بولماسا، ونداي ەشتەڭە جوق، - دەپ قالجىڭدادى ول.
كوەننىڭ «پرەزيدەنت بولعاندا قانداي سۇراققا جاۋاپ العىڭىز كەلدى؟» دەگەن ساۋالىنا وباما قىسقا عانا: «بوگدە عالامشارلىقتار قايدا؟» - دەپ جاۋاپ بەردى.
كەيىن ول بۇل تاقىرىپتاعى كوزقاراسىن الەۋمەتتىك جەلىدە دە ءتۇسىندىرىپ ءوتتى: عالامشارلار مەن جۇلدىز جۇيەلەرىنىڭ سانى وراسان كوپ بولعاندىقتان، باسقا جاقتا دا ءومىردىڭ بولۋى ابدەن مۇمكىن. ءبىراق جۇلدىزارالىق قاشىقتىقتىڭ تىم الىس بولۋى جەرگە كەلىپ-كەتۋ ىقتيمالدىعىن تومەندەتەتىنىن قوسا كەتتى.
پرەزيدەنت لاۋازىمىن اتقارعان كەزىمدە بىزبەن بايلانىس ورناعانىنا دالەل كورگەن جوقپىن، - دەپ جازدى ول Instagram پاراقشاسىندا.
ا ق ش بيلىگى بۇل ماسەلەنى بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت رەسمي تۇردە تۇسىندىرگەن. 2011-جىلدىڭ قاراشاسىندا اق ءۇي بوگدە وركەنيەتتەرمەن بايلانىس بولعانىن راستايتىن دەرەكتەر جوق ەكەنىن مالىمدەگەن. سول كەزەڭدە NASA مارسقا Curiosity مارسوحودىن جىبەرۋگە دايىندالىپ جاتقان. 2012-جىلى اپپارات قىزىل عالامشارعا ءساتتى قونعاننان كەيىن، وباما عالىمدارعا: «مارستا تىرشىلىك بەلگىلەرى انىقتالسا، ونى دەرەۋ حابارلاۋ كەرەك»، - دەپ تاپسىرعان.
2020-جىلى ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگى بەيمالىم ۇشقىش نىسانداردى زەرتتەيتىن ارنايى جۇمىس توبىن قۇردى. پەنتاگون بۇل توپتىڭ ماقساتى وسىنداي نىسانداردىڭ تابيعاتى مەن شىعۋ تەگىن انىقتاۋ، سونداي-اق ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ءتونۋى مۇمكىن قاتەرلەردى باعالاۋ ەكەنىن حابارلاعان.
سول جىلى ا ق ش- تىڭ سول كەزدەگى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 1947-جىلى نيۋ-مەكسيكو شتاتىندا تابىلعان بەلگىسىز نىسان قالدىقتارىنا قاتىستى قۇجاتتاردى قۇپياسىزداندىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىراتىنىن ايتقان. ول كەزدە اسكەري-اۋە كۇشتەرى بۇل قالدىقتار قۇپيا مەتەورولوگيالىق جوباعا تيەسىلى زوند ەكەنىن مالىمدەگەنىمەن، وقيعا بەيمالىم ۇشقىش نىساندار تۋرالى ءتۇرلى تەوريالاردىڭ تارالۋىنا سەبەپ بولدى. ترامپتىڭ ءوزى ۇشقىشتاردىڭ بەلگىسىز نىسانداردى كورگەنى جايلى مالىمەتتەر ەستىگەنىن مويىنداعانىمەن، ولاردىڭ بار ەكەنىنە كۇمانمەن قارايتىنىن جاسىرماعان.
ال 2021-جىلى باراك وباما پەنتاگوننىڭ قۇپيا ارحيۆتەرىندە قوزعالىس تراەكتورياسى عىلىممەن تۇسىندىرىلمەيتىن ۇشاتىن نىسانداردىڭ ۆيدەولارى ساقتالعانىن ايتقان.
ءبىز ولاردىڭ قالاي قوزعالعانىن، قانداي پرينتسيپپەن ۇشقانىن تۇسىندىرە المايمىز، - دەگەن ەدى ول.