بەس بالانىڭ اناسى بوكستان قازاقستان چەمپيونى اتاندى
استانا. KAZINFORM - بوكستان ايەلدەر اراسىنداعى ەڭ جەڭىل سالماقتا جامبىلدىق ايگەرىم ساتتىبايەۆا قازاقستان چەمپيونى اتاندى. فينالدا ول الماتىلىق انەل قۇدايبەرگەندى جەڭدى.
«اراعا 15 جىل سالىپ قازاقستان بىرىنشىلىگىندە توپ جاردىم. قاتتى قوبالجىپ تۇرمىن. جەكپە- جەكتەر وڭاي بولعان جوق. سويتە تۇرا جەڭىمپاز اتانىپ، ۇيدەگى وتباسىمنىڭ، بالا-شاعامنىڭ ءۇمىتىن اقتاعانىما قۋانىشتىمىن»، - دەدى ايگەرىم.
بوكسشى دايىندىقتى تارازدا وتكىزگەنىن العا تارتتى.
«تارازدا وتكەن قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ كۋبوگىندا 51 كەلى سالماقتا ءۇش جەكپە-جەك وتكىزىپ، ۇشەۋىندە دە جەڭدىم. قازاقستان چەمپيوناتىنا دايىندىقتارىمنىڭ باسى بولاتىن. سەبەبى شارشى الاڭعا شىقپاعانىما ءبىراز بولىپ ەدى. وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىندا جەكە باپكەرىممەن بىرگە دايىندالدىق. قۇراما ساپىندا جۇرگەنىمە ەكى جىل بولدى، بىزدە ءبىرىنشى ءنومىر نازىم قىزايباي بولسا، سونان سوڭ تىزىمدە مەن تۇرمىن. وسى ارالىقتا باس باپكەر ايتقان تاپسىرمالاردى تۇگەل ورىنداپ، جىبەرگەن جارىستاردىڭ بارلىعىنا قاتىسىپ، ابىرويمەن ورالۋعا تىرىستىم. سوندىقتان وسى قارقىننان تايمايمىن»، - دەدى ساتتىبايەۆا.
ەستەرىڭىزدە بولسا، ايگەرىم ساتتىبايەۆا بىلتىر ازيا چەمپيوناتىندا 48 كەلىدە بارىن سالىپ، ۇزدىك ۇشتىككە ەندى. قارسىلاسىنان 13 جاس ۇلكەن بولعانىنا قاراماستان، بابىندا ەكەنىن اڭعارتتى.
ايگەرىم - بەس بالانىڭ اناسى، ءارى بوكستان ۇلتتىق قۇرامانىڭ بۇرىنعى مۇشەسى ولجاس ساتتىبايەۆتىڭ جارى.