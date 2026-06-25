بەس ايدا 1,2 ميلليوننان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ساياحاتتاپ بارعان
تاشكەنت. KAZINFORM - بيىل بەس ايدا وزبەكستانعا 5,3 ميلليوننان استام شەتەلدىك تۋريست ساياحاتتاپ كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 5-ايدا شەتەلدىك تۋريستەردىڭ سانى 27,3 پايىزعا ءوستى. ساياحاتشىلاردىڭ كوبى قىرعىزستان (1,5 ميلليون ادام)، قازاقستان (1,2 ميلليون ادام) جانە تاجىكستاننان (1,2 ميلليون ادام) كەلگەن.
سونداي-اق، رەسەي (465 مىڭ ادام)، اۋعانستان (198 مىڭ ادام) جانە قىتاي (178 مىڭ ادام) ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى باسىم.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، ساياحاتشىلاردىڭ كوبى تاشكەنت، سامارقاند، بۇحارا جانە حيۋا قالالارىنىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالاعان.
قوسا كەتسەك، تاياۋدا وزبەكستان مەملەكەتتىك كەدەن كوميتەتىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە كەدەندىك راسىمدەردى وڭتايلاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى فارحود وليمجونوۆ Kazinform اگەنتتىگىنە سۇحبات بەرىپ، ساياحاتشىلار قاپەردە ۇستاۋى ءتيىس ەرەجەلەردى ايتقان ەدى.
سونداي-اق، بيىل ناۋرىزدا قازاقستان مەن وزبەكستان شەكاراسىندا ورنالاسقان «اتامەكەن - سىرداريا» كەدەندىك باقىلاۋ بەكەتى جوندەۋدەن كەيىن قايتا اشىلدى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، Centrum Air اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاقتارى 13-ماۋسىمنان بەرى «تاشكەنت - قوستاناي - تاشكەنت» باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداپ جاتىر.
اۆتور
ءاليحان اسقار