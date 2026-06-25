KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بەس ايدا 1,2 ميلليوننان استام قازاقستاندىق وزبەكستانعا ساياحاتتاپ بارعان

    تاشكەنت. KAZINFORM - بيىل بەس ايدا وزبەكستانعا 5,3 ميلليوننان استام شەتەلدىك تۋريست ساياحاتتاپ كەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    у
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    وزبەكستان ۇلتتىق ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 5-ايدا شەتەلدىك تۋريستەردىڭ سانى 27,3 پايىزعا ءوستى. ساياحاتشىلاردىڭ كوبى قىرعىزستان (1,5 ميلليون ادام)، قازاقستان (1,2 ميلليون ادام) جانە تاجىكستاننان (1,2 ميلليون ادام) كەلگەن.

    سونداي-اق، رەسەي (465 مىڭ ادام)، اۋعانستان (198 مىڭ ادام) جانە قىتاي (178 مىڭ ادام) ازاماتتارىنىڭ ۇلەسى باسىم.

    كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، ساياحاتشىلاردىڭ كوبى تاشكەنت، سامارقاند، بۇحارا جانە حيۋا قالالارىنىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالاعان.

    в
    فوتو: ءاليحان اسقار/kazinform

    قوسا كەتسەك، تاياۋدا وزبەكستان مەملەكەتتىك كەدەن كوميتەتىنىڭ ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە كەدەندىك راسىمدەردى وڭتايلاندىرۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى فارحود وليمجونوۆ Kazinform اگەنتتىگىنە سۇحبات بەرىپ، ساياحاتشىلار قاپەردە ۇستاۋى ءتيىس ەرەجەلەردى ايتقان ەدى.

    سونداي-اق، بيىل ناۋرىزدا قازاقستان مەن وزبەكستان شەكاراسىندا ورنالاسقان «اتامەكەن - سىرداريا» كەدەندىك باقىلاۋ بەكەتى جوندەۋدەن كەيىن قايتا اشىلدى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، Centrum Air اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاقتارى 13-ماۋسىمنان بەرى «تاشكەنت - قوستاناي - تاشكەنت» باعىتى بويىنشا رەيس ورىنداپ جاتىر.

    اۆتور

    ءاليحان اسقار

    قوعام الەم ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور