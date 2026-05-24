بۇركىتشى ايشولپان: حالىقارالىق جارىستا 6 سەكۋندتىق رەكورد ءالى بۇزىلعان جوق
استانا. KAZINFORM - قازاقتىڭ بايىرعى ساياتشىلىق ونەرىن الەمدىك دەڭگەيدە ناسيحاتتاپ جۇرگەن ايگىلى بۇركىتشى، حالىقارالىق فەستيۆالدەردىڭ جەڭىمپازى ايشولپان نۇرعايىپ ەلورداعا قونىس اۋداردى.
بۇل تۋرالى ول Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ بۇگىن. LIVE باعدارلاماسىندا بەرگەن سۇحباتىندا ءمالىم ەتتى.
الەمگە «The Eagle Huntress» دەرەكتى فيلمى ارقىلى تانىلعان ايشولپان نۇرعايىپ بۇگىندە استانا قالاسىندا شىعارماشىلىق جانە كاسىبي قىزمەتىن جاڭا باعىتتا جالعاستىردى.
ايشولپان نۇرعايىپ ءوزىنىڭ بۇل ونەرگە قالاي كەلگەنى جانە العاش رەت بالاپان العان ساتىندەگى قاۋىپ-قاتەر تۋرالى ايتىپ بەردى. ول 13 جاسىندا اسكەري بورىشىن وتەۋگە كەتكەن اعاسىنىڭ جولىن جالعاپ، اكەسىنىڭ باۋلۋىمەن قۇسبەگىلىككە بەت بۇرعان.
- 13 جاسىمدا جايلاۋداعى بيىك شىڭدا ورنالاسقان ۇيادان بالاپان الۋعا بەل بۋدىم. اكەم بەلىمدى ارقانمەن بايلاپ، تومەن ءتۇسىردى. بۇل وتە قاۋىپتى ءسات ەدى، سەبەبى بالاپانىن قورعاعان انا بۇركىت كەلىپ قاعىپ كەتسە، قيادان قۇلاپ كەتۋىم مۇمكىن ەدى. ءبىراق اكەم جوعارىدان ايقايلاپ، بۇركىتتى ۇياعا جاقىنداتپادى. ۇيادا ەكى بالاپان بولدى. مەن سونىڭ ىشىندە ىرىلەۋ ءارى مىقتىلاۋ كەلەتىن انا بالاپانىن تاڭداپ الدىم. ءبىر ارقانىمىز ءۇزىلىپ كەتىپ، ەكىنشى ارقانمەن ارەڭ كوتەرىلگەنىم دە ەسىمدە. بۇل وتە قاۋىپتى بولعاندىقتان، مەن مۇنداي ءتاسىلدى بولاشاق شاكىرتتەرىمە قولدانبايمىن،-دەيدى ول.
ايشولپان ءوزىنىڭ سپورتتىق مانسابىندا حالىقارالىق جارىستا بۇركىتتى 6 سەكۋند ىشىندە نىساناعا، ياعني قويان نە تۇلكىگە قوندىرىپ، اكەسىنىڭ رەكوردىن جاڭارتقان. بۇل كورسەتكىشتى قازىرگى كۇنگە دەيىن ەشبىر قۇسبەگى بۇزا العان جوق. ول الداعى ۋاقىتتا دا حالىقارالىق تۋرنيرلەرگە قاتىسۋدى جالعاستىراتىنىن جەتكىزدى.
قۇسبەگى قىران قۇستى باپتاۋدىڭ قىر-سىرى مەن ولاردىڭ بيولوگيالىق ەرەكشەلىكتەرىنە دە توقتالىپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، قۇستى ۇنەمى تۇعىردا ۇستاۋعا بولمايدى.
- بۇركىت ادام جاسىمەن ەسەپتەگەندە 60-70 جىلعا دەيىن ءومىر سۇرەدى. كۇز ايلارىنان باستاپ قانسونار شىققاندا اڭعا سالىپ، باپتايمىز. ال ناۋرىز ايىنان باستاپ قۇس تۇلەيدى، قاناتتارى مەن تىرناقتارى تۇسەتىن ۋاقىتتا ولاردى اڭعا شىعارمايمىز. بۇركىت 4 ايدا ءبىر رەت وسىنداي كەزەڭنەن وتەدى. قۇس 5 جاسقا تولعاندا، ياعني «انا جاسىنا» جەتكەندە، ءبىز ونى تابيعاتقا، ءوز ورتاسىنا ەركىندىككە جىبەرەمىز. ودان كەيىن تاۋدان قايتادان جاڭا بالاپان الىپ، تاربيەلەيمىز. بۇل - اتا-بابامىزدان قالعان التىن زاڭدىلىق، - دەيدى بۇركىتشى قىز.
بۇگىندە ايشولپان نۇرعايىپ بەس تىلدە (قازاق، موڭعول، تۇرىك، اعىلشىن جانە ورىس) ەركىن سويلەيدى. ول بولاشاقتا قىتاي ءتىلىن دە مەڭگەرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ءتىل ۇيرەنۋدىڭ باستى ماقساتى - قازاقتىڭ سالت-ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن شەتەلدىك تۋريستەرگە ءوز تىلدەرىندە ساۋاتتى جەتكىزۋ.
ەلورداعا كوشكەننەن كەيىن ايشولپان شىعارماشىلىق جۇمىسقا كىرىسكەنىن مالىمدەدى.
- استاناعا قونىس اۋدارعاننان كەيىن كىتاپ جازۋدى باستادىم. قازىر كىشكەنتاي بالالارعا ارنالعان تانىمدىق اڭگىمەلەر جيناعىن ازىرلەپ جاتىرمىن. سونداي-اق الداعى ۋاقىتتا ءىنىم مەن ءسىڭىلىمدى تاربيەلەپ بولعان سوڭ، ارنايى قۇسبەگىلىك مەكتەبىن اشىپ، شاكىرتتەر تاربيەلەۋ جوسپارىمدا بار،-دەدى ول.
ايشولپاننىڭ جولداسى نۇرسۇلتان مۇراتبەك تە بۇل ونەردى كەلەشەك ۇرپاققا اماناتتاۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ايشولپاننىڭ بۇل ونەردى دامىتۋى، الەمگە تانىتۋى وتە ماڭىزدى. ونىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى قىزمەتىنە، جارىستارعا قاتىسۋىنا ءاردايىم قولداۋ كورسەتۋگە دايىنمىن. بۇل جولدى بولاشاقتا ءبىزدىڭ ۇرپاقتارىمىز ۇيرەنىپ، جالعاستىرسا، مەن تەك قۋانامىن، - دەپ تۇيىندەدى ول.