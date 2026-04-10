    11:24, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بۇرشاق، ەكپىندى جەل، قار: 10- ساۋىردە اۋا رايى كۇرت سالقىندايدى

    استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 10- ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    жаңбыр
    Фото: Алматы әкімдігі

    - 10- ساۋىردە باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەلمەن بىرگە قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىكتە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 16 ءوڭىرى مەن ءۇش مەگاپوليسىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.

    ال بۇگىن ەلىمىزدىڭ باس قالاسى استانادا:

    كۇن بۇلتتى
    كۇندىز شامامەن+ C°1

    تۇندە -7°C دەيىن تومەندەيدى
    جەلدىڭ جىلدامدىعى شامامەن 4- 5 م/س
    قازىر اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن -5…-6°C، ءبىراق جەلدىڭ اسەرىنەن -10…-15°C سياقتى سەزىلۋى مۇمكىن.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    سوڭعى جاڭالىقتار