11:24, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
بۇرشاق، ەكپىندى جەل، قار: 10- ساۋىردە اۋا رايى كۇرت سالقىندايدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق 10- ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
- 10- ساۋىردە باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك- شىعىسىندا نايزاعاي، بۇرشاق جانە ەكپىندى جەلمەن بىرگە قاتتى جاڭبىر كۇتىلەدى. تۇنگى ۋاقىتتا سولتۇستىك-باتىس پەن سولتۇستىكتە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولجانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 16 ءوڭىرى مەن ءۇش مەگاپوليسىندە كۇن رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
ال بۇگىن ەلىمىزدىڭ باس قالاسى استانادا:
كۇن بۇلتتى
كۇندىز شامامەن+ C°1
تۇندە -7°C دەيىن تومەندەيدى
جەلدىڭ جىلدامدىعى شامامەن 4- 5 م/س
قازىر اۋا تەمپەراتۋراسى شامامەن -5…-6°C، ءبىراق جەلدىڭ اسەرىنەن -10…-15°C سياقتى سەزىلۋى مۇمكىن.