برازيليادا ەسىرتكىگە قارسى وپەراتسيا كەزىندە 120 دان استام ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ريو-دە-جانەيرو قالاسىندا ەسىرتكى مافياسىنا قارسى جۇرگىزىلگەن اۋقىمدى رەيد بارىسىندا 100 دەن استام ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى DW.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل - ەل تاريحىنداعى ەڭ قانقۇيلى پوليتسەيلىك وپەراتسيا. برازيليا بيلىگى 119 ادامنىڭ كوز جۇمعانىن راستادى، الايدا ادۆوكاتتاردىڭ دەرەگى بويىنشا، قازا تاپقاندار سانى 130 دان اسادى.
«قىزىل كوماندا» دەپ اتالاتىن بانداعا قارسى رەيدتەر 28- 29-قازان كۇندەرى قالانىڭ سولتۇستىگىندەگى الەماو جانە پەنيا فاۆەلالارىندا وتكەن. ارنايى وپەراتسياعا شامامەن 2,5 مىڭ قۇقىق قورعاۋ قىزمەتكەرى جۇمىلدىرىلعان.
ريو-دە-جانەيرو اكىمشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، وپەراتسيا بارىسىندا 118 اتىس قارۋى، سونىڭ ىشىندە اۆتوماتتار مەن جارىلعىش زاتتار تاركىلەنگەن. 113 ادام، ونىڭ ىشىندە 10 جاس ءوسپىرىم ۇستالعان.
ايتا كەتەيىك، كەلەسى اپتادا برازيليانىڭ بۇل مەگاپوليسىندە ب ۇ ۇ-نىڭ كليمات جونىندەگى كونفەرەنسياسى اياسىنداعى ءىس-شارالار وتپەك.
برازيليانىڭ ادىلەت ءمينيسترى ريكاردو ليەۆاندوۆسكي قازا تاپقانداردىڭ وتباسىلارىنا كوڭىل ايتىپ، ەل پرەزيدەنتى لۋيس يناسيۋ لۋلا دا سيلۆانىڭ دا «قۇربانداردىڭ كوپتىگىنە قاتتى كۇيىنگەنىن» جەتكىزدى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش تە پوليتسيا رەيدتەرى سالدارىنان بولعان ادام ولىمىنە بايلانىستى قاتتى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى. ول برازيليا بيلىگىن ادام قۇقىقتارىن ساقتاۋعا جانە وقيعانى مۇقيات تەرگەۋگە شاقىردى.
رەيدتى ونداعان حالىقارالىق جانە جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى، سونىڭ ىشىندە Amnesty International ۇيىمى دا ايىپتادى. ال AFP اگەنتتىگىنە سۇحبات بەرگەن جەرگىلىكتى تۇرعىندار مەن ادۆوكاتتار كەيبىر ۇستالعانداردىڭ باسىنا وق اتىپ، ولتىرىلگەنىن ايتقان.
