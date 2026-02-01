بۋراباي تۇرعىنىنىڭ يتتەرگە اتقان وعى ارىپتەسىنە ءتيدى
كوكشەتاۋ. KAZINFORM - بۋرابايدا اياعىنان وق تيگەن ەر ادام اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
بەلگىلى بولعانداي، بۋرابايداعى كاسىپورىنداردىڭ ءبىرىنىڭ قىزمەتكەرى قاڭعىباس يتتەرگە وق اتپاق بولىپ، ابايسىزدا ارىپتەسىنىڭ اياعىنا تيگىزىپ العان.
اقمولا وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەر ادام اۋرۋحاناعا اتىس قارۋىنان العان جاراقاتىمەن جەتكىزىلگەن.
- ناۋقاستىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ءتونىپ تۇرعان قاۋىپ جوق. جاعدايى تۇراقتى، بۋراباي اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلدى، - دەلىنگەن باسقارما مالىمدەمەسىندە.
ال اقمولا وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا ابايسىزدا اۋىر زيان كەلتىرۋ جانە جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتۋ فاكتىلەرى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالعانىن حابارلادى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى تەرگەۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونداي-اق پوليتسەيلەر قولدانىلعان قارۋدى تەكسەرۋگە الدى.
اۆتور
جاسۇلان باقىتبەك ۇلى