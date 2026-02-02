بۋراباي جەر ۋچاسكەلەرىن ۇزاق مەرزىمگە جالعا بەرەدى
استانا. KAZINFORM - «بۋراباي» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى تۋريستىك جانە رەكرەاتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جەر ۋچاسكەلەرىن ۇزاق مەرزىمدى جالعا بەرەدى.
بۇل باستاما اتاقتى «بۋراباي» كۋرورتى اۋماعىندا قوناقۇيلەر، ەتنواۋىلدار جانە تۋريستىك ءارى رەكرەاتسيالىق ماقساتتاعى نىساندار سالۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى.
اتالعان باستاما پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «اقبۋرا»، جۇكەي كولى، قاتاركول جانە تەكەكولدى قوسا العاندا، جاڭا تۋريستىك ايماقتاردى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرماسى اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
«بۋراباي» ۇلتتىق پاركى ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە رەكرەاتسيالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ بىرەگەي نىساندارىن قۇرۋ ماقساتىندا، سيرەك باراتىن ءارى الەۋەتى جوعارى لوكاتسيالاردى يگەرۋگە باسىمدىق بەرە وتىرىپ، جەر ۋچاسكەلەرىنىڭ پۋلىن قالىپتاستىرىپ وتىر.
جەر ۋچاسكەلەرىن بەرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا قاتاڭ سايكەستىكتە، بارلىق ەكولوگيالىق تالاپتار مەن ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ قورعاۋ رەجيمدەرىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى.
جەر ۋچاسكەلەرىن بەرۋ ءتارتىبى مەن جالعا الۋ شارتتارى تۋرالى تولىق اقپارات پاركتىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانادى.