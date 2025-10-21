ق ز
    بەنزين باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري قانشا ۋاقىتقا سوزىلادى - ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ جاۋابى

    استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلىمىزدە بەنزين باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري قانشا ۋاقىت سوزىلاتىندىعىنا قاتىستى پايىمىن ءبىلدىردى.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    فوتو: Pexels

    - پرەزيدەنتتىڭ بارلىق نارىقتى ىرىقتاندىرۋ تۋرالى جارلىعى بار. ول جارلىق ءالى دە قولدانىستا. ىرىقتاندىرۋدى ەشكىم الىپ تاستاعان جوق. ال موراتوري - بۇل توقتاتۋ. قانشا ۋاقىت كەرەك دەيتىن بولساق، ينفلياتسيانىڭ قالىپتى، قولايلى دەڭگەيى ورناعانعا دەيىن، - دەدى مينيستر اقوردادا باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    ول بۇگىندە مەملەكەت شەكتى باعا بەلگىلەمەيتىندىگىن اتاپ ءوتتى.

    - جالپى، ەگەر مەملەكەت بۇرىنعىداي باعا بەلگىلەۋگە قاتىسۋشى بولماسا، وندا تىسقارى تۇرادى. ءبىز تيىسىنشە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ارىپتەستەرىمىزگە باعانى كوتەرمەۋگە كەڭەس بەردىك. مەملەكەت بۇرىنعىداي تىكەلەي باعانى رەتتەپ، بەلگىلەمەيدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ۇكىمەت بەنزين مەن تاريف باعاسىنا موراتوريي ەنگىزىلىپ، يپوتەكا كولەمى ۇلعايتۋ شەشىمىن جاريا ەتكەن بولاتىن.

