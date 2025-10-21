بەنزين باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري قانشا ۋاقىتقا سوزىلادى - ەنەرگەتيكا ءمينيسترىنىڭ جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلىمىزدە بەنزين باعاسىن كوتەرۋگە موراتوري قانشا ۋاقىت سوزىلاتىندىعىنا قاتىستى پايىمىن ءبىلدىردى.
- پرەزيدەنتتىڭ بارلىق نارىقتى ىرىقتاندىرۋ تۋرالى جارلىعى بار. ول جارلىق ءالى دە قولدانىستا. ىرىقتاندىرۋدى ەشكىم الىپ تاستاعان جوق. ال موراتوري - بۇل توقتاتۋ. قانشا ۋاقىت كەرەك دەيتىن بولساق، ينفلياتسيانىڭ قالىپتى، قولايلى دەڭگەيى ورناعانعا دەيىن، - دەدى مينيستر اقوردادا باق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ول بۇگىندە مەملەكەت شەكتى باعا بەلگىلەمەيتىندىگىن اتاپ ءوتتى.
- جالپى، ەگەر مەملەكەت بۇرىنعىداي باعا بەلگىلەۋگە قاتىسۋشى بولماسا، وندا تىسقارى تۇرادى. ءبىز تيىسىنشە كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ارىپتەستەرىمىزگە باعانى كوتەرمەۋگە كەڭەس بەردىك. مەملەكەت بۇرىنعىداي تىكەلەي باعانى رەتتەپ، بەلگىلەمەيدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، تاياۋدا ۇكىمەت بەنزين مەن تاريف باعاسىنا موراتوريي ەنگىزىلىپ، يپوتەكا كولەمى ۇلعايتۋ شەشىمىن جاريا ەتكەن بولاتىن.