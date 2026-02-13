بەلگياعا 19 توننا المۇرت كەرى قايتارىلدى
استانا. قازاقپارات - 19 توننا المۇرت فيتوسانيتارلىق سەرتيفيكاتتىڭ بولماۋىنا بايلانىستى بەلگياعا كەرى جىبەرىلدى، دەپ حابارلايدى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ قۇرىق پورتىنا بەلگيا كورولدىگىنەن جالپى سالماعى 19,2 توننانى قۇرايتىن كارانتينگە جاتقىزىلعان ءونىم - المۇرت پارتياسى كەلدى.
- قۇجاتتىق تەكسەرۋ بارىسىندا ءونىمنىڭ قازاقستان اۋماعىنا مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ كەزىندە مىندەتتى بولىپ ەسەپتەلەتىن فيتوسانيتارلىق سەرتيفيكاتسىز اكەلىنگەنى انىقتالدى. وسىمدىكتەر كارانتينى سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى يمپورتتاۋشىعا اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىنىپ، ءونىم پارتياسىن ەكسپورتتاۋشى ەل - بەلگياعا كەرى قايتارۋ تۋرالى اكت رەسىمدەلدى، - دەلىنگەن كوميتەت تاراتقان اقپاراتتا.
ق ر ا ش م ا و ك مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتى فيتوسانيتارلىق تالاپتاردى ساقتاۋ وسىمدىك شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ حالىقارالىق ساۋداسىنداعى مىندەتتى شارت ەكەنىن جانە ەل اۋماعىنا كارانتيندىك نىسانداردىڭ ەنۋى مەن تارالۋىن بولدىرماۋعا باعىتتالعانىن ەسكە سالادى.
بۇدان بۇرىن رەسەيدەن ەلگە اكەلىنگەن 20 توننا قۇس ەتى كەرى قايتارىلعانى بەلگىلى بولدى.