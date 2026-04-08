ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:56, 08 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بلوگەر ادىلەتحان مولداحاندى قاماۋدا ۇستاۋ مەرزىمى 2 ايعا ۇزارتىلدى

    الماتى. KAZINFORM - زاڭگەر ءارى بلوگەر ادىلەتحان مولداحانعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر.

    Блогеру Адилетхану Молдахану продлили арест на два месяца
    Фото: instagram / adiletkhan

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ شەڭبەرىندە سوتتىڭ سانكسياسىمەن وعان ەكى اي مەرزىمگە قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلعانىن مالىمدەدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا ءىستىڭ بارلىق ءمان-جايىن جان-جاقتى، تولىق جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پوليتسيا جالعان اقپاراتتى تاراتۋ زاڭدا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعاتىنىن ەسكەرتەدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    ەسكە سالايىق، الماتىدا 1 ميلليوننان استام وقىرمانى بار بلوگەر ادىلەتحان مولداحان ۇستالعانىن جازعانبىز. پوليتسيا وعان قاتىستى كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ دەرەگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋدى باستاعان. بلوگەر الەۋمەتتىك جەلىدە قۇقىقتىق سالاداعى بەينەجازبالارىمەن تانىمال. اسىرەسە، ونىڭ ءال-فارابي داڭعىلىندا بولعان جول اپاتى جايلى جاريالاعان بەينەجازبالارى جەلىدە كەڭىنەن تارادى.

    بۇعان دەيىن سوت قاۋلىسىمەن وعان 10 تاۋلىك مەرزىمگە قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلعان بولاتىن.

    Күнсұлтан Отарбай
