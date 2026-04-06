بەكتەنوۆ ەكونوميكانى مونوپولياسىزداندىرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، باسەكەلەستىكتى قورعاۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ جانە «سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن ەكونوميكانى مونوپولياسىزداندىرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىن وتكىزدى.
وندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەكونوميكانى ودان ارعى ىرىقتاندىرۋ جانە باسەكەلەستىكتى دامىتۋ، ونىڭ ىشىندە تاۋار جانە سيفرلىق نارىقتارداعى كەدەرگىلەردى جويۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، بايلانىس، ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى، تابيعي مونوپوليالار قىزمەتتەرى سالاسىنداعى رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ بويىنشا قويعان مىندەتتەرىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كوميسسيا مەملەكەت باسشىسىنىڭ «ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىعىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن قارادى. باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى - ءدارى-دارمەكتەردى نارىققا شىعارۋ مەرزىمىن 3-5 جىلدان 100 جۇمىس كۇنىنە دەيىن قىسقارتۋ. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى پرەپاراتتاردى تىركەۋ مەن ساراپتامادان وتكىزۋدىڭ نەگىزگى كەزەڭدەرىن بىرىكتىرەتىن «ءبىرىڭعاي تەرەزە» قاعيداتى بويىنشا كومپوزيتتىك مەملەكەتتىك قىزمەتتى ەنگىزۋدە. حالىقتىڭ يننوۆاتسيالىق مەديتسيناعا كەڭ اۋقىمدا قول جەتكىزۋىن جانە تەحنولوگيالار ترانسفەرتىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا كوميسسيا تۇپكىلىكتى سيفرلاندىرۋ جۇرگىزۋ جانە ساتىپ الۋدىڭ بارلىق نەگىزگى تىزبەلەرىنە دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى قاتار ەنگىزۋ ماسەلەسىن قارادى.
دەرەكتەردى سايكەستەندىرۋ كودتارىنىڭ بازاسىنا ەنگىزۋ ءۇشىن قاجەتتى موبيلدى قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋ ماسەلەسىنە دە نازار اۋدارىلدى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ «تەلەكوممۋنيكاتسيالار نارىعىن جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن دامىتۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى شەڭبەرىندە جۇرگىزىلىپ جاتقان ينستيتۋتسيونالدى جۇمىستار تۋرالى باياندادى. ۆەريفيكاتسيا ءراسىمىن زاڭناما ارقىلى ناقتى بەكىتۋ تىركەۋ جۇيەسىنىڭ ورنىقتىلىعىن جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمنىڭ تۇراقتى جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
ودان بولەك ەلەكتروندىق قۇجات اينالىمى جۇيەلەرى نارىعىن دامىتۋ جانە سيفرلىق سەكتوردا باسەكەلەستىك ورتانى قالىپتاستىرۋ بويىنشا دا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى حابارلاندى.
ينۆەستيتسيا تارتۋ، جاڭا قۋاتتاردى ىسكە قوسۋ جانە تاريفتىك جۇكتەمەنى تەڭەستىرۋ ءۇشىن ەنگىزىلگەن ەلەكتر ەنەرگياسىن ءبىرىڭعاي ساتىپ الۋشىنىڭ جۇمىسىنا قاتىستى سۇراقتار، سونداي-اق تەمىرجولداعى كىرەبەرىس جولدار سالاسىنداعى پروبلەمالىق ماسەلەلەردى جويۋ جايى تالقىلاندى.
ەكونوميكانى ىرىقتاندىرۋ شارالارى بويىنشا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەنەرگەتان اقكەنجەنوۆ، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ، «سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ جانە باسقا دا قاتىسۋشىلار پىكىر ءبىلدىردى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتتىك ورگاندار مەن ۆەدومستۆولارعا ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى:
قارجى مينيسترلىگى: مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، سونداي-اق قوردىڭ ەنشىلەس (تاۋەلدى) كومپانيالارى مەن حولدينگتەرىن ەسكەرىپ، ونى مەرزىمدى وزەكتەندىرۋ جونىندەگى نورماتيۆتىك تالاپتى بەلگىلەي وتىرىپ، مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىن جاڭارتسىن.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى: بقدا جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسە وتىرىپ، مونوپوليالىق نارىقتاردى قوسپاعاندا، باعالار مەن تاريفتەردى قالىپتاستىرۋ ەركىندىگىن شەكتەيتىن نورمالاردى الىپ تاستاۋ جونىندە ۇسىنىستار ەنگىزسىن؛ جەكەشەلەندىرۋ وبەكتىلەرى بويىنشا ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جول كارتالارىن بەكىتسىن؛ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، ىرىقتاندىرۋ تۋرالى جارلىقتى ەسكەرە وتىرىپ، ەلەكتر ەنەرگياسى مەن كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە قايتالاما سۋبسيديالاۋدىڭ كۇشىن جويۋ مەرزىمدەرىن سينحرونداۋ.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى: ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتوردىڭ ساتىپ الۋ تىزىمىنە جانە امبۋلاتوريالىق ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىنە ءدارى-دارمەكتەر مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ەنگىزۋ پروتسەستەرىن سيفرلاندىرۋدى جەدەلدەتۋ.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى: موبيلدى قۇرىلعىلاردى ۆەريفيكاتسيالاۋ بويىنشا زاڭنامالىق وزگەرىستەر قابىلداسىن. ب ق د ا- مەن بىرلەسىپ، ەلەكتروندىق قۇجات اينالىمىنا قاتىسۋشىلاردى ىرىكتەۋ راسىمدەرىن جەتىلدىرۋ جۇمىستارىن جالعاستىرسىن.
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى: تابيعي مونوپوليا سۋبەكتىلەرىن دەربەس ايقىنداۋ ءۇشىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر قابىلداسىن.
«سامۇرىق-قازىنا» ۇ ءا ق» ا ق ب ق د ا- مەن بىرلەسىپ، قوردى ساتىپ الۋ شەڭبەرىندە تاسىلدەردى جەتىلدىرۋ جۇمىستارىن ءارى قاراي جالعاستىرسىن.
ايتا كەتەلىك ۇكىمەت كونستيتۋتسيانى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتكەن ەدى.