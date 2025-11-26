بەكتەنوۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى ستراتەگيا جوباسىن اياقتاۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ سيفرلىق شتابتىڭ وتىرىسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
وندا Digital Qazaqstan-نىڭ ەكونوميكانىڭ بارلىق سالاسىن ترانسفورماتسيالاۋعا ارنالعان كەڭ اۋقىمدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن جاپپاي ەنگىزۋ ستراتەگياسىنىڭ جۇزەگە اسىرۋ مودەلى قارالىپ، بەكىتىلدى.
مودەل سيفرلىق شتاب شەڭبەرىندە باسقارۋدىڭ ستراتەگيالىق جانە وپەراتسيالىق دەڭگەيىن قاراستىرادى. وپەراتسيالىق باسقارۋدى بولاشاق سيفرلىق ترانسفورماتسيا جونىندەگى كوميسسيا، ياعني قازىرگى مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا جۇزەگە اسىرادى.
قۇجات پرەزيدەنتتىڭ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى جولداۋىندا بەلگىلەنگەن تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە ازىرلەنىپ جاتىر.
شتاب ستراتەگيانى ازىرلەۋ نەگىزىندە تۇراقتى ەكونوميكالىق وسىمگە قول جەتكىزۋ، «ورتاشا تابىس تۇزاعىن» ەڭسەرۋ جانە قازاقستان سيفرلىق مەملەكەت فورماتىنا كوشۋگە ءتيىس مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار شەشىمدەر قابىلدادى.
پرەمەر-مينيستر جاۋاپتى مەملەكەتتىك ورگاندارعا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتورمەن جانە مۇددەلى ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ اتقارۋ ءۇشىن كەلەسىدەي تاپسىرمالار بەردى:
2025-جىلعى 5-جەلتوقسانعا دەيىن «مۇزجارعىش» جانە تەحنولوگيالىق بازيستى قالىپتاستىراتىن جوبالاردى جاساقتاۋ؛
2025-جىلعى 31-جەلتوقسان كۇنى Digital Qazaqstan-نىڭ سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى ستراتەگياسىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋدى اياقتاۋ.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا جاڭا ستراتەگيا ۇلتتىق «مۇزجارعىش» جوبالار جۇيەسىندە قۇرىلماق. ولاردىڭ ءارقايسىسىندا جەكە KPI- ى جانە مەرزىمدەرى بولادى. 10 نەگىزگى باعىتتى قامتيدى. ولار - سيفرلىق مەملەكەتتىك قىزمەتتەر، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ جانە ەڭبەك نارىعى، سيفرلىق ەكونوميكا، دەرەكتەر، كيبەرقاۋىپسىزدىك، روبوتوتەحنيكا، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم، رەتتەۋ جانە ستارتاپتار ەكوجۇيەسى.
مىسال رەتىندە ءبىلىم بەرۋ سالاسى تاڭدالدى. «ج ي نەگىزىندەگى ينتەراكتيۆتى ءبىلىم بەرۋ» جوباسىندا ج ي- ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋ، Tomorrow-school-دى كەڭەيتۋ، GPT Education ەنگىزۋ جانە وقۋشىلارعا ارنالعان ج ي باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋ كوزدەلەدى. بۇل جوبالار سيفرلىق ساۋاتتىلىقتىڭ ءوسۋىن جانە قازاقستاننىڭ PISA رەيتينگىندەگى پوزيتسياسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرۋى ءتيىس.
ستراتەگيانى جۇزەگە اسىرۋ ج ي ەسەبىنەن ەكونوميكالىق ءوسۋدى جەدەلدەتۋگە، اۆتوماتتاندىرۋ جانە سيفرلىق سەرۆيستەر ەسەبىنەن ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، مەملەكەتتىك قىزمەتتەر مەن شەشىمدەر قابىلداۋ مەرزىمدەرىن قىسقارتۋعا، جاڭا جوعارى تەحنولوگيالىق سالالار مەن جۇمىس ورىندارىن اشۋعا، STEM سالالارىندا جاڭا سيفرلىق مامانداردى دايارلاۋعا اكەلەدى دەپ كۇتىلۋدە.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ الەمدە ج ي- گە سالىناتىن ينۆەستيتسيالار جوعارى قارقىنمەن ءوسىپ كەلە جاتقانىن ايتتى. 2028-جىلعا قاراي كوشباسشى ەلدەردە ج ي ينۆەستيتسيالارى ورتاشا ەسەپپەن جىلدىق ج ءى ءو- ءنىڭ 4-6 پايىزنا جەتەدى، بۇل ج ي- دى ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندايدى. الەمدىك تاجىريبە كورسەتكەندەي، مۇنداي ينۆەستيتسيالاردىڭ نەگىزگى بولىگى (65 پايىزعا دەيىن) سەرۆەرلەردى، دەرەكتەردى ساقتاۋ جۇيەلەرىن جانە ەسەپتەۋ كلاستەرلەرىمەن قاتار IT- جابدىققا باعىتتالادى، ال سەرۆيستەر مەن باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ سايكەسىنشە 15-20 پايىز جانە 20-25 پايىزدى قۇرايدى.
انىقتاما: 2018-2024-جىلدارى قازاقستانداعى ەلەكتروندىق ساۋدانىڭ ۇلەسى 2,6 پايىزدان 14,5 پايىزعا، قولما-قول اقشاسىز تولەمدەر 30 پايىزدان 89 پايىزعا دەيىن ءوستى. سيفرلىق ساۋاتتىلىق دەڭگەيى 83 پايىزدان 91,2 پايىزعا، مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ ەلەكتروندىق فورماتى 80 پايىزدان 93,3 پايىزعا، ينتەرنەت قامتۋ 82 پايىزدان 96 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى. سيفرلىق ەكونوميكا ماماندارىنىڭ سانى 182 دەن 190 مىڭعا ءوستى، ال ستارتاپتارعا ينۆەستيتسيالار - $200 ميلليوننان $665,5 ميلليونعا ارتتى. EGDI رەيتينگىندە قازاقستان ءوز پوزيتسياسىن 28- ورىننان 24-ورىنعا دەيىن جاقسارتتى. بۇل ناتيجەلەر جاڭا اۋقىمدى ستراتەگياعا كوشۋگە نەگىز بولدى.
ايتا كەتەلىك پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قولداۋدى كۇشەيتۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە حولدينگتى ودان ءارى ترانسفورماتسيالاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزگەن ەدى.