بەكتەنوۆ: پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىندا ينۆەستورلارعا جاعداي جاساۋ - ۇكىمەتتىڭ باسىم مىندەتى
استانا. KAZINFORM - پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ سالاسىندا ينۆەستورلارعا قولايلى جاعداي جاساۋ - ۇكىمەتتىڭ باسىم مىندەتى. بۇل تۋرادى GECA 2026 حالىقارلىق گەولوگيالىق فورۋمىنىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- سالانىڭ الدىندا تۇرعان باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى - سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ءوندىرىسىن دامىتۋ. ەلىمىز جاھاندىق ءوندىرىس تىزبەگىندە ماڭىزدى ءرول اتقاراتىن اسا قاجەتتى مينەرالداردىڭ قوماقتى قورىنا يە.
اتاپ ايتساق، وتكەن جىلى سەري، نەوديم، يتتري جانە باسقا دا سيرەك مەتالداردىڭ 800 مىڭ تونناعا جۋىق قورى بار «قۇيرىقتىكول» ءىرى كەن ورنى اشىلدى. ءبىزدىڭ گەولوگيالىق رەسۋرستارىمىز تەحنوگەندىك مينەرالدىق تۇزىلىمدەردىڭ ەسەبىنەن دە كەڭەيىپ كەلەدى. ولاردى يگەرۋ ءوندىرىس ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋدى دا ەرەكشە باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە اتاپ ءوتتى.
- ەلىمىزدىڭ جەراستى سۋلارىنىڭ بارلىق كەن ورىندارىن تۇگەندەۋ بويىنشا اۋقىمدى جۇمىستى باستادىق. بۇل ورايدا، تابيعي بايلىقتى قورعاۋ، تازا اۋا مەن سۋ قورىن ساقتاۋ، قولدا بار رەسۋرستاردى ۇقىپتى پايدالانۋ - ءبارىمىزدىڭ قاستەرلى پارىزىمىز. بۇگىنگى جانە كەلەشەك ۇرپاقتىڭ ءال-اۋقاتى دا تىكەلەي وسىعان بايلانىستى، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى بۇگىنگى فورۋم گەولوگيا ءۇشىن عانا ەمەس، ەكونوميكانىڭ باسقا سالالارى بويىنشا دا بىرلەسكەن شەشىمدەردى ازىرلەپ، سەرىكتەستىك قاتىناستاردى نىعايتۋ باعىتىندا وزەكتى الاڭ ەكەنىن باسا ايتتى.
- قازاقستان - مينەرالدىق شيكىزات رەسۋرستارىنا باي ەل. پايدالى قازبالاردى بارلاۋ، ءوندىرۋ جانە ونى وڭدەۋ سالاسىندا ينۆەستورلار ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ - ۇكىمەتتىڭ باسىم مىندەتى بولىپ قالا بەرمەك، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ايتا كەتەيىك، كەشە فورۋمنىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقباروۆ ەلىمىزدە گەولوگيالىق بارلاۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 433 ميلليارد تەڭگەگە جەتكەنىن اتاپ ءوتتى.