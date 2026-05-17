بۇكتەلەتىن iPhone: سمارتفون باعاسى كوپشىلىكتى تاڭعالدىردى
استانا. قازاقپارات - Apple- ءدىڭ العاشقى بۇكتەلەتىن iPhone نارىقتاعى ەڭ قىمبات سمارتفونداردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.
جاڭادان تاراعان مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، قۇرىلعىنىڭ باستاپقى باعاسى 2400 دوللارعا جۋىق بولادى. بۇل Samsung Galaxy Z Fold 7 مودەلىنەن دە قىمبات. الايدا Apple داستۇرىنە ساي كومپانيا بۇل جولى دا پرەميۋم سەگمەنتتى نىساناعا العان سياقتى.
Fubon Research ساراپشىسى جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ، بۇكتەلەتىن iPhone باعاسى شامامەن 2399 دوللار بولاتىنىن مالىمدەدى. ال بۇل برەندتىڭ قازىرگى باستى باسەكەلەستەردىڭ ءبىرى سانالاتىن Samsung Galaxy Z Fold 7 شامامەن 1999 دوللار تۇرادى.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، مۇنداي جوعارى باعانىڭ بىرنەشە سەبەبى بار. ەڭ الدىمەن، Apple قولداناتىن يكەمدى ديسپلەي، كۇردەلى توپسا مەحانيزمى جانە ۋلتراجەڭىل قۇرىلىمدىق كومپونەنتتەر ارزان تەحنولوگيالار قاتارىنا جاتپايدى. ونىڭ ۇستىنە كومپانيانىڭ ءداستۇرلى برەندتىك ۇستەماقىسىن قوسقاندا، جاڭا قۇرىلعى قاراپايىم سمارتفون ەمەس، «فلاگماننان دا جوعارى دەڭگەيدەگى» ءونىم رەتىندە ۇسىنىلماق.
Apple ءۇشىن بۇل قالىپتى ستراتەگيا. كومپانيا جاڭا ساناتقا ەشقاشان ارزان قۇرىلعىمەن كىرگەن ەمەس. بۇعان دەيىنگى العاشقى iPhone ،iPad Pro نەمەسە Vision Pro قۇرىلعىلارى دا باستاپقىدا وتە قىمبات بولعان. سوعان قاراماستان ۋاقىت وتە كەلە نارىق ولاردى قابىلداپ، ساتىپ الۋشىلار سانى ارتقان ەدى.
باعاسى شارىقتاپ تۇرعانىنا قاراماستان، ساراپشىلار Apple- ءدىڭ جاڭا گادجەتى جاقسى ساتىلاتىنىنا سەنىمدى. بولجام بويىنشا، قۇرىلعىنىڭ ومىرلىك سيكلى ىشىندە شامامەن 15,4 ميلليون دانا ساتىلۋى مۇمكىن. ونىڭ 5 ميلليوننان استامى 2026-جىلدىڭ وزىندە وتكىزىلەدى دەپ كۇتىلۋدە.
ازىرگە Apple بۇكتەلەتىن iPhone-دى رەسمي تۇردە تانىستىرعان جوق. ءبىراق تاراعان مالىمەتتەر قۇرىلعىنىڭ شىنىمەن دە تەحنولوگيالىق تۇرعىدا ەرەكشە بولاتىنىن اڭعارتادى.
سىبىستارعا سايكەس، سمارتفون 7,58 ديۋيمدىك ىشكى ەكرانمەن جابدىقتالادى. ەڭ باستىسى - Apple ديسپلەيدەگى بۇكتەلۋ ءىزىن مەيلىنشە بايقالمايتىنداي ەتۋگە تىرىسىپ جاتىر. قازىرگى بۇكتەلەتىن سمارتفونداردىڭ نەگىزگى ماسەلەلەرىنىڭ ءبىرى ءدال وسى ەكرانداعى قاتپار ەكەنى بەلگىلى.
ەگەر كۋپەرتينو ينجەنەرلەرى بۇل ماسەلەنى شىنىمەن شەشە السا، وندا بۇل بۇكتەلەتىن سمارتفوندار نارىعىنداعى ۇلكەن سەرپىلىس بولۋى مۇمكىن. سەبەبى ازىرگە بىردە-ءبىر ءوندىرۋشى ەكرانداعى بۇكتەلۋ ءىزىن تولىق جاسىرا العان جوق.
ال سىرتقى ەكران كولەمى 5,8 ديۋيم بولادى دەگەن اقپارات تارادى. سونىمەن قاتار جاڭا iPhone-عا iPhone 17 Pro Max مودەلىنەن دە ۇلكەن باتارەيا ورناتىلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلىپ جاتىر.
وسىلايشا Apple بۇكتەلەتىن سمارتفوندار نارىعىنا جاي عانا جاڭا مودەلمەن ەمەس، تەحنولوگيالىق ءارى پرەميۋم دەڭگەيدەگى ەرەكشە قۇرىلعىمەن كىرمەك سياقتى.