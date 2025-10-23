بەكبولات مولدابەكوۆ: «روبوت سوت ورىنداۋشىسى» ازاماتتارعا 2,2 ميلليارد تەڭگە ۇنەمدەدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ ەلىمىزدە «سيفرلىق سوت ورىنداۋشىسى» جوباسى ىسكە قوسىلدى. اتالعان جۇيە اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋدى ادام قاتىسۋىنسىز اۆتوماتتى تۇردە باستايدى جانە جۇرگىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بەكبولات مولدابەكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا ايتتى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جوبا ناتيجەسىندە ادام فاكتورىن بولدىرماۋ، سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتۋ جانە بورىشتى ءوندىرۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جەدەلدەتۋ مۇمكىن بولدى.
- جوبانىڭ حالىق ءۇشىن نەگىزگى الەۋمەتتىك اسەرلەرىنىڭ ءبىرى - قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋ. بۇرىن جەكە سوت ورىنداۋشىلارىن تارتقان جاعدايدا بورىشكەر قارىز سوماسىنىڭ 25 پايىزىنا دەيىن كوميسسيا رەتىندە تولەيتىن. ەندى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ارقاسىندا بۇل شىعىندار الىنىپ تاستالدى. ناتيجەسىندە ازاماتتار 2,2 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى ۇنەمدەگەن، - دەدى ول.
ءىس-شارا بارىسىندا جۋرناليستەر سيفرلاندىرۋ جوبالارىنا ميللياردتاعان قارجى جۇمسالىپ جاتقانىن ايتىپ، ونىڭ حالىققا ناقتى قانداي تيىمدىلىك بەرەتىنىن - ۋاقىت ۇنەمدەي مە، شىعىن قىسقارا ما، ادىلەتتىلىك ارتا ما دەگەن ساۋال قويدى.
- مەن ايتىپ وتكەندەي، «روبوت سوت ورىنداۋشىسى» حالىقتىڭ 2,2 ميلليارد تەڭگەسىن ۇنەمدەدى. ءبىز روبوتتىڭ وزىنە قوسىمشا قارجى جۇمساعان جوقپىز، ءبىراق ول وسىنداي ۇنەمگە قول جەتكىزدى. سول سياقتى سيفرلاندىرۋ تەك كومەكشى قۇرال رەتىندە ەمەس، ناقتى ەكونوميكالىق تيىمدىلىك اكەلۋى ءتيىس، - دەپ جاۋاپ بەردى ۆيتسە-مينيستر بەكبولات مولدابەكوۆ.
بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت تەك كومەكشى قۇرال، جاۋاپكەرشىلىك ادامعا جۇكتەلەتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ