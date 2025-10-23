بەكبولات مولدابەكوۆ: جاساندى ينتەللەكت تەك كومەكشى قۇرال، جاۋاپكەرشىلىك ادامعا جۇكتەلەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە «Digital justice جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋ» تاقىرىبىندا باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسى ءوتتى. ءىس-شارا بارىسىندا ق ر ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى بەكبولات مولدابەكوۆ جۋرناليستەردىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەردى. جۋرناليستەردىڭ ءبىرى جاساندى ينتەللەكت زاڭ شىعارۋ پروتسەسىنە تارتىلعان جاعدايدا، قاتە تۋىنداسا جاۋاپكەرشىلىك كىمگە جۇكتەلەتىنى جونىندە سۇراق قويدى.
- جاساندى ينتەللەكت ەڭ الدىمەن كومەكشى قۇرال رەتىندە پايدالانىلادى. سوندىقتان ج ي ەشقانداي جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمايدى. ول تەك كەڭەس بەرەدى، باعىت كورسەتەدى. ال ناقتى قۇقىقتىق كومەك قاجەت بولعان جاعدايدا ازاماتتار ۋاكىلەتتى ورگانعا نەمەسە ادۆوكاتقا جۇگىنۋى ءتيىس، - دەدى ۆيتسە-مينيستر بەكبولات مولدابەكوۆ.
سونداي-اق جۋرناليستەر سيفرلاندىرۋدىڭ ارقاسىندا 20 مىڭعا جۋىق قارىز جويىلعانىن اتاپ ءوتىپ، بۇل بۇرىنعى ەسەپتە قاتە كەتكەنىن بىلدىرە مە دەگەن ساۋال قويدى.
- جوق، بۇل جەردە ءسوز قارىزدىڭ جويىلۋى جايىندا ەمەس. ءتۇسىندىرىپ وتەيىن، قازىرگى تاڭدا نوتاريۋستار سوتتىڭ كەيبىر فۋنكتسيالارىن اتقارىپ وتىر. مىسالى، ەگەر ءبىر ازامات ەكىنشىسىنە قارىز بولسا جانە ونى راستايتىن سەنىمحات نەمەسە وزگە دە قۇجاتتار بار بولسا، بۇعان دەيىن ول ازامات سوتقا جۇگىنۋگە ءماجبۇر ەدى. قازىر مۇنداي جاعدايدا سوتقا بارۋدىڭ قاجەتى جوق نوتاريۋس بارلىق قۇجاتتى قاراپ، قارىزدىڭ راستالعانىنا كوز جەتكىزسە، جەكە سوت ورىنداۋشىسىنا ماتەريالدى جولدايدى جانە ءتيىستى قاۋلى شىعارىلادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بەكبولات مولدابەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، نوتاريۋستار سوت فۋنكتسياسىن اتقارا باستاعاننان كەيىن بەلگىلى ءبىر ماسەلە تۋىنداعان. بۇرىن قارىز تۋرالى حابارلاما «قازپوشتا» ارقىلى جىبەرىلەتىن. الايدا ازاماتتاردىڭ مەكەنجايىن اۋىستىرۋىنا بايلانىستى حاتتار كەيدە 10 كۇن ىشىندە جەتكىزىلمەي قالاتىن.
- وسى پروبلەمانى شەشۋ ماقساتىندا 20 مىڭعا جۋىق ازاماتتىڭ شاعىمدارى اۆتوماتتى جۇيەگە ەنگىزىلدى. ەندى مۇنداي حابارلامالار eGov mobile ،1414 ءنومىرى ارقىلى SMS تۇرىندە جانە Kaspi مەن حالىق بانكتەرىنىڭ قوسىمشالارى ارقىلى جەتكىزىلەدى. ەگەر سىزگە قاتىستى باسقا ازامات شاعىم تۇسىرسە، بۇل تۋرالى حابارلاما مىندەتتى تۇردە كەلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ادىلەت ۆيتسە-ءمينيسترى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا جەتى ۇلتتىق ستاندارت ازىرلەنگەنىن جازعانبىز.