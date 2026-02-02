ەڭبەك نارىعىنا جاساندى ينتەللەكت قانشالىقتى اسەر ەتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى الداعى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت ەلىمىزدە قاي ماماندىقتارعا ەرەكشە اسەر ەتەتىنى جايىندا تۇسىنىك بەردى.
- مينيسترلىك الداعى جىلدارى جۇمىس ورىندارىن اۆتوماتتاندىرۋ، روبوتتاندىرۋ نەمەسە گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكتىنى (ج ي) پايدالانۋ ەسەبىنەن الماستىرۋ الەۋەتىنە تالداۋ جاساعان بولاتىن. زەرتتەۋ ناتيجەسىندە جالپى العاندا قىزمەتكەرلەردىڭ فۋنكتسيالارىنىڭ 29 پايىزى اۆتوماتتاندىرىلۋى، ال 13 پايىزى جي كومەگىمەن ورىندالۋى مۇمكىن ەكەنى انىقتالدى. سالالىق تۇرعىدان العاندا، قىزمەتكەرلەردى ج ي- مەن الماستىرۋ الەۋەتى ەڭ الدىمەن كاسىبي، عىلىمي جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا، سونداي-اق دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا بايقالادى. الايدا، جاڭا تەحنولوگيالار ءالى كۇنگە دەيىن ەڭبەك نارىعىن تولىقتاي جويعان جوق. بۇعان دەيىن دە جاڭا تەحنولوگيالار (كومپيۋتەرلەر، ارنايى وندىرىستىك ماشينالار) پايدا بولعان كەزەڭدەردە جۇمىسسىز قالۋ قاۋپىنە قاتىستى ادامدار الاڭداعان ەلى. دەگەنمەن، كەرىسىنشە، جاڭا تەحنولوگيالار ەڭبەك نارىعىندا جاڭا سالالار مەن ماماندىقتاردىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
ۆەدومستۆو اقپاراتىنا قاراعاندا، وسى ورايدا تەحنولوگيالىق جاڭالىقتار ازاماتتاردىڭ جۇمىس ورىندارىن ەمەس، نەگىزىنەن كۇندەلىكتى قايتالاناتىن جۇمىستاردى عانا الماستىرادى.
- بۇل تۇرعىدا اۆتوماتتاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى بىلىكتىلىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ، ونىڭ ىشىندە جۇمىس كۇشىنىڭ قۇزىرەتىن ۇزدىكسىز دامىتۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق مىندەت ەندى ەڭبەك نارىعىنا شىعاتىن جاستاردى دا، جۇمىس ىستەپ تۇرعان جۇمىس كۇشىن دە قامتۋعا ءتيىس.
سەبەبى، الەمدىك تاجىريبەگە سۇيەنسەك، دامىعان مەملەكەتتەردە (گەرمانيا، وڭتۇستىك كورەيا، جاپونيا) جۇمىس كۇشىن ءتيىمدى پايدالانۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى - ۇزدىكسىز ءبىلىم بەرۋ جانە قايتا دايارلاۋ جۇيەسىن دامىتۋ. بۇل ەلدەردە جۇمىس ورىندارىنا مامانداردى تارتۋ تەك كوللەدج، ۋنيۆەرسيتەت تۇلەكتەرىن دايارلاۋمەن شەكتەلمەي، ءومىر بويى وقۋ قاعيداسىنا نەگىزدەلگەن.
جۇمىس پروتسەستەرىن اۆتوماتتاندىرۋعا بايلانىستى جاڭا قۇزىرەتتەرگە دەگەن قاجەتتىلىك تۇراقتى ءوز بەتىنشە ءبىلىم الۋ جانە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋمەن، ونىڭ ىشىندە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قولداۋىمەن وتەلەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ەڭبەك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىندە.
اتاپ ايتقاندا، 2025 -جىلدىڭ 1- قازانىندا وتكەن «جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس وتىرىسىندا» مەملەكەت باسشىسى ەڭبەك نارىعىنداعى وزگەرىستەردى الدىن الا بولجاۋ جانە جي مۇمكىندىكتەرىن پايدالانىپ جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ قاجەتتىگىن، ونىڭ ىشىندە ج ي نەگىزىندەگى قايتا دايارلاۋ پلاتفورماسىن ىسكە قوسۋدى تاپسىرعان بولاتىن. سونداي- اق، الداعى ۋاقىتتا قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى مامانداندىرىلعان زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋ جوسپارلانعانىن دا اتاپ ءوتتى.
ودان بولەك، جاساندى ينتەللەكتتى دامىتۋدىڭ 2024 - 2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىندا الداعى 5 جىلدا 25 مىڭعا دەيىن مامان دايارلاۋ جانە جىل سايىن 1000 عا جۋىق وقۋشىنى وقىتۋ جانە 1000 جاساندى ينتەللەكت مامانىن دايارلاۋ جوسپارلانعان.
مينيسترلىك تاراپىنان اتالعان سالانى دامىتۋدا بۇگىندە كوپتەگەن ءىس- شارالا قامتىلعان. اتاپ ايتاتىن بولساق، ءوز بىلىكتىلىكتەرىن ارتتىرا الاتىن «Skills.Enbek» ونلاين-وقىتۋ پلاتفورماسى ىسكە قوسىلعان.