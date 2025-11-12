ەڭبەك نارىعى: قازان ايىندا سۇرانىس پەن ۇسىنىس تەڭەسىپ، الەۋمەتتىك سەكتور كوش باستادى
استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعىندا ماۋسىمدىق باسەڭدەۋ بايقالعانىمەن، قۇرىلىمدىق تۇراقتىلىق ساقتالدى. Enbek.kz دەرەكتەرى ءبىلىم بەرۋ، قىزمەت كورسەتۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالالارىنىڭ جۇمىس ورىندارى بويىنشا كوشباسشى ەكەنىن كورسەتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- 2025 -جىلعى قازان ايىندا Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر تاراپىنان 132 مىڭ بوس جۇمىس ورنى مەن 114,1 مىڭ تۇيىندەمە جاريالاندى. قىركۇيەك ايىمەن سالىستىرعاندا سۇرانىس 4,5 پايىزعا (-6,2 مىڭ)، ال ۇسىنىس 12,6 پايىزعا (-16,5 مىڭ) تومەندەدى. بەلسەندىلىكتىڭ ءبىرشاما تومەندەۋىنە قاراماستان، ەڭبەك نارىعى تۇراقتىلىعىن ساقتاپ وتىر، ال سۇرانىس پەن ۇسىنىستىڭ اراقاتىناسى تەڭگەرىمدى كۇيدە قالىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىكتىڭ دەرەگىنشە، بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى بويىنشا ءبىلىم بەرۋ سالاسى كوش باستاپ تۇر - 41,1 مىڭ (31 پايىز)، ودان كەيىن ءارتۇرلى قىزمەت كورسەتۋ تۇرلەرى - 17,5 مىڭ (13 پايىز) جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ سالاسى - 11,7 مىڭ (9 پايىز) . بۇل سالالار جيىنتىق تۇردە بارلىق بوس ورىنداردىڭ شامامەن جارتىسىن قۇراپ، الەۋمەتتىك سەكتوردىڭ جۇمىسپەن قامتۋدى قامتاماسىز ەتۋدەگى ماڭىزدى ءرولىن ايقىندايدى.
قازان ايىندا جۇمىس بەرۋشىلەر كوبىنە ورتا دەڭگەيلى بىلىكتىلىككە يە مامانداردى ىزدەدى - 64,4 مىڭ بوس ورىن. بۇدان ءسال از - جوعارى بىلىكتى (34,7 مىڭ) جانە بىلىكتىلىگى جوق (32,9 مىڭ) ماماندارعا ارنالعان ورىندار بولدى. ىزدەنۋشىلەر جاعىنان دا وسىنداي ءۇردىس بايقالدى: ورتا بىلىكتىلىك دەڭگەيىندەگى 47,7 مىڭ، جوعارى بىلىكتىلىكتەگى 40,6 مىڭ جانە تومەن بىلىكتىلىكتەگى 25,8 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىرىلدى. بۇل ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىس پەن ۇسىنىس قۇرىلىمىنىڭ تەڭەسكەنىن جانە بىلىكتىلىك دەڭگەيلەرى بويىنشا ايقىن تەڭسىزدىكتىڭ جوق ەكەنىن كورسەتەدى.
قازان ايىندا سونداي-اق سۇرانىس پەن ۇسىنىس دەڭگەيىنىڭ وڭىرلەر بويىنشا سايكەستىگى بايقالدى: جۇمىس بەرۋشىلەر مەن جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ بەلسەندىلىگى بىركەلكى ءبولىنىپ، بۇل ەڭبەك نارىعىنىڭ وڭىرلىك قۇرىلىمىنىڭ تۇراقتانعانىن كورسەتەدى. ەڭ كوپ بوس جۇمىس ورىندارى تۇركىستان وبلىسىندا (12 مىڭ)، استانا قالاسىندا (11,4 مىڭ) جانە جامبىل وبلىسىندا (8,8 مىڭ) جاريالانعان. ال تۇيىندەمەلەر سانى بويىنشا كوشباسشىلار قاتارىندا تۇركىستان وبلىسى (13,4 مىڭ)، استانا قالاسى (9,1 مىڭ) جانە قىزىلوردا وبلىسى (8,3 مىڭ) تۇر.
- جاس قۇرىلىمى تۇرعىسىنان بارلىق تۇيىندەمەلەردىڭ جارتىسىنا جۋىعى (51,4 مىڭ نەمەسە 45 پايىز) 34 جاسقا دەيىنگى ازاماتتار تاراپىنان ورنالاستىرىلعان. 35- 44 جاس ارالىعىنداعى ىزدەنۋشىلەر 26 پايىز (29,2 مىڭ)، 45- 54 جاس ارالىعىنداعى توپ 19 پايىز (21,8 مىڭ)، ال 55 جاستان اسقاندار 10 پايىز (11,7 مىڭ) ۇلەستى قۇرادى. ايەلدەر ءداستۇرلى تۇردە بەلسەندىرەك بولىپ قالا بەرەدى - ولاردىڭ ۇلەسىنە بارلىق تۇيىندەمەلەردىڭ 52 پايىزى تيەسىلى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
قازان ايىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردىڭ قاتارىندا جوعارى بىلىكتىلىك تالاپ ەتەتىن قىزمەتتەر: تاربيەشىلەر (1,8 مىڭ بوس ورىن)، بۋحالتەرلەر (1,1 مىڭ) جانە ماتەماتيكا مۇعالىمدەرى (1 مىڭ) باسىم بولدى. ورتا دەڭگەيلى ماماندار اراسىندا قازاندىق وپەراتورلارى (6,9 مىڭ)، ەگىن وسىرۋشىلەر (2,2 مىڭ) جانە مەدبيكەلەر (1,9 مىڭ) ەرەكشە سۇرانىسقا يە بولدى. ىزدەنۋشىلەر جاعىنان دا ۇقساس قۇرىلىم بايقالدى: جوعارى بىلىكتى ماماندار اراسىندا ەڭ ءجيى ورنالاستىرىلعان تۇيىندەمەلەر بۋحالتەر (2,2 مىڭ)، زاڭگەر (1,6 مىڭ) جانە تاربيەشى (1,6 مىڭ) ماماندىقتارىنا تيەسىلى. ورتا بىلىكتىلىك دەڭگەيىندەگى مامانداردىڭ ىشىندە قازاندىق وپەراتورلارى (3,7 مىڭ)، مەدبيكەلەر (1,9 مىڭ) جانە اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىلەرى (1,6 مىڭ) بويىنشا تۇيىندەمەلەر ءجيى كەزدەستى.
جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىنعان ەڭ جوعارى ەڭبەكاقى دەڭگەيلەرى ءوندىرىس باستىعىنىڭ ورىنباسارى (~1 ميلليون تەڭگە)، كومپيۋتەرلىك ويىندار ديزاينەرى (~990 مىڭ تەڭگە) جانە ومبۋدسمەن (~990 مىڭ تەڭگە) لاۋازىمدارى بويىنشا تىركەلدى. ال ەڭ جوعارى ەڭبەكاقى كۇتۋلەرى كوممەرتسيالىق اۋە لاينەرىنىڭ ۇشقىشى (~2,8 ميلليون تەڭگە)، ءورتتىڭ الدىن الۋ جانە ءسوندىرۋ جونىندەگى كەنشى (~2 ميلليون تەڭگە) جانە باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (~1,8 ميلليون تەڭگە) ماماندىقتارىندا بايقالدى. ۇسىنىلعان جانە كۇتىلەتىن ەڭبەكاقى دەڭگەيلەرى اراسىنداعى الشاقتىق ءالى دە ساقتالادى، اسىرەسە باسقارۋشىلىق جانە تەحنيكالىق سەگمەنتتەردە.
جالپى العاندا، قازان ايىندا ەڭبەك نارىعى تۇراقتىلىعىن كورسەتتى: سۇرانىس پەن ۇسىنىس وڭىرلەر جانە بىلىكتىلىك دەڭگەيلەرى بويىنشا بىركەلكى ءبولىندى. الەۋمەتتىك باعىتتاعى سالالار (ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ) جۇمىسپەن قامتۋ قۇرىلىمىندا نەگىزگى ءرولىن ساقتاپ وتىر. كورسەتكىشتەردىڭ شامالى اۋىتقۋى ەڭبەك نارىعىنىڭ جازعى ماۋسىمنان كەيىن تۇراقتانعانىن جانە سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتىڭ قالىپتاسقانىن بىلدىرەدى.