ەڭبەك نارىعى: بوس ورىندار كوبەيىپ، تۇيىندەمەلەر سانى ازايدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر 102,6 مىڭ بوس جۇمىس ورنىن جاريالادى، ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر 107,1 مىڭ تۇيىندەمە ورنالاستىردى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جىلدىڭ باسىنان بەرى پلاتفورمادا 304,3 مىڭ بوس جۇمىس ورنى جانە 394,4 مىڭ تۇيىندەمە جاريالانعان.
- اقپان ايىمەن سالىستىرعاندا بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ سانى 3,7 پايىزعا ارتتى، ال تۇيىندەمەلەر سانى 14,3 پايىزعا قىسقاردى. ناتيجەسىندە ەڭبەك نارىعىنداعى سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى الشاقتىق ەداۋىر قىسقاردى: قاڭتار ايىندا تۇيىندەمەلەر سانى بوس جۇمىس ورىندارىنان شامامەن 60 مىڭعا ارتىق بولسا، اقپاندا بۇل كورسەتكىش 26 مىڭعا دەيىن تومەندەدى، ال ناۋرىز قورىتىندىسى بويىنشا ايىرماشىلىق شامامەن 4,5 مىڭ تۇيىندەمەنى قۇرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سالالىق قۇرىلىم بويىنشا سۇرانىستا ءبىلىم بەرۋ سالاسى (22,6 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) جانە وزگە دە قىزمەتتەر كورسەتۋ باعىتى (21,2 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) كوش باستاپ تۇر. سونىمەن قاتار دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە حالىققا الەۋمەتتىك قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا (8,7 مىڭ)، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعىندا (7,9 مىڭ بوس جۇمىس ورنى) سۇرانىس جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر.
وڭىرلىك ءبولىنىس بويىنشا بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ كوبى تۇركىستان (7,7 مىڭ)، قاراعاندى وبلىستارىندا (7,6 مىڭ)، استانا قالاسىندا (7,2 مىڭ)، پاۆلودار (7,2 مىڭ) جانە اتىراۋ وبلىستارىندا (6,5 مىڭ) تىركەلدى.
- بىلىكتىلىك دەڭگەيى تۇرعىسىنان سۇرانىس قۇرىلىمىندا ورتا دەڭگەيدەگى بىلىكتى ماماندارعا دەگەن قاجەتتىلىك باسىم - ولاردىڭ ۇلەسى بارلىق بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ شامامەن 40 پايىزىن قۇرايدى. بىلىكتىلىگى تومەن پوزيتسيالارعا سۇرانىس 31 پايىز بولسا، جوعارى بىلىكتى ماماندارعا دەگەن قاجەتتىلىك 29 پايىز دەڭگەيىندە قالىپتاستى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
جۇمىس ىزدەۋشىلەردىڭ ىشىندە 35 جاسقا دەيىنگى ۇمىتكەرلەر ۇلەسى باسىم - 42 پايىز. 35-44 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار 26 پايىزدى، 45-54 جاس ارالىعىنداعىلار 20 پايىزدى، ال 55 جاستان اسقاندار 12 پايىزدى قۇرايدى. گەندەرلىك بولىنىستە: 54 پايىز - ايەلدەر، 46 پايىز - ەرلەر.
جۇمىس كۇشى ۇسىنىسىنىڭ بىلىكتىلىك قۇرىلىمى جالپى العاندا سۇرانىسقا سايكەس كەلەدى: تۇيىندەمەلەردىڭ 42 پايىزى ورتا بىلىكتى ماماندارعا، 30,5 پايىزى جوعارى بىلىكتى ماماندارعا جانە 27,5 پايىزى تومەن بىلىكتى ۇمىتكەرلەرگە تيەسىلى.
ناۋرىز ايىندا ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنىلعان بوس جۇمىس ورىندارىنىڭ قاتارىندا زاڭ جۇمىسى جونىندەگى ءبولىم باسشىسىنىڭ ورىنباسارى (≈1,4 ميلليون تەڭگە)، باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ارحيتەكتورى (≈1,38 ميلليون تەڭگە) جانە ءوندىرۋشى ونەركاسىپتەگى ءوندىرىس باسشىسى (≈1,14 ميلليون تەڭگە) بار.
ال جۇمىس ىزدەۋشىلەر اراسىندا HR بيزنەس- سەرىكتەسى (≈4,2 ميلليون تەڭگە)، كاروتاجشى (≈3,0 ميلليون تەڭگە) جانە ونەركاسىپ سالاسىنداعى زەرتحانا باسشىسى (≈2,5 ميلليون تەڭگە) لاۋازىمدارىنان جوعارى جالاقى كۇتەتىنى بايقالدى.
بۇعان دەيىن بيىل 22 مىڭنان استام ادام كاسىپتىك وقۋمەن قامتىلعانىن جازدىق.