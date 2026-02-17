ەڭبەك ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ انت بەردى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ انت بەردى.
- قازاقستان حالقى مەن پرەزيدەنتى الدىندا ءوز وتانىم - قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق جانە رۋحاني دامۋ ىسىنە بارلىق كۇش-جىگەرىم مەن ءبىلىمىمدى جۇمساۋعا، مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ءوزىمنىڭ بارلىق ءىس-ارەكەتىمدە زاڭدىلىق پەن ادىلەتتىلىك، ازاماتتىق، ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق تاتۋلىق پرينتسيپتەرىن ۇستانۋعا، قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، ءوز ەلىمنىڭ مەملەكەتتىلىگى مەن دۇنيەجۇزىلىك قوعامداستىقتاعى بەدەلىن نىعايتا بەرۋگە سالتاناتتى تۇردە انت ەتەمىن، - دەپ انت بەردى اسقاربەك ەرتايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.