ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    ەڭبەك ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ انت بەردى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ انت بەردى.

    Асқарбек Ертаев
    فوتو: Primeminister.kz

    - قازاقستان حالقى مەن پرەزيدەنتى الدىندا ءوز وتانىم - قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق جانە رۋحاني دامۋ ىسىنە بارلىق كۇش-جىگەرىم مەن ءبىلىمىمدى جۇمساۋعا، مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسياسى مەن زاڭدارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ءوزىمنىڭ بارلىق ءىس-ارەكەتىمدە زاڭدىلىق پەن ادىلەتتىلىك، ازاماتتىق، ۇلتارالىق جانە كونفەسسياارالىق تاتۋلىق پرينتسيپتەرىن ۇستانۋعا، قازاقستان حالقىنا ادال قىزمەت ەتۋگە، ءوز ەلىمنىڭ مەملەكەتتىلىگى مەن دۇنيەجۇزىلىك قوعامداستىقتاعى بەدەلىن نىعايتا بەرۋگە سالتاناتتى تۇردە انت ەتەمىن، - دەپ انت بەردى اسقاربەك ەرتايەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اسقاربەك ەرتايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالعان ەدى.

     

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار